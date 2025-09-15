Ex professoressa dell’Eredità, ex concorrente del Grande Fratello ed oggi protagonista indiscussa de La ruota della fortuna, Samira Lui sta diventando sempre più amata dal pubblico. Accanto a Gerry Scotti sta sfoggiando non solo la sua indiscutibile bellezza ma anche la sua simpatia, la sua ironia e la sua schiettezza. Sempre con la battuta pronta, nelle puntate de La ruota della fortuna, Samira Lui si lascia spesso andare a dichiarazioni sulla propria vita privata.

Tra i ricordi dell’infanzia e rivelazioni attuali, Samira fa spesso riferimento anche al suo fidanzato. Da anni, infatti, la Lui ha il cuore impegnato e sui social condivide spesso foto della sua quotidianità mostrandosi anche insieme al fidanzato che ha fatto breccia nel suo cuore ormai diversi anni fa.

Tutto sul fidanzato di Samira Lui: stanno insieme da anni

“È una persona davvero rara, fin dal primo giorno mi ha capita, amata”. Samira Lui durante un’intervista rilasciata per il salotto televisivo di Verissimo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello ha descritto così l’uomo che da anni ha al proprio fianco. Lui si chiama Luigi Punzo, è un modello ed è conosciuto anche come Luxury Concierge offrendo servizi vip in ville lussuose in località esclusive.

Samira e Luigi Punzo si sono conosciuti sul luogo di lavoro, precisamente sul set di un servizio fotografico per abiti nuziali. Tra i due, l’amore è cresciuto con il tempo, ma il feeling è stato immediato. In Luigi, la Lui ha trovato tutto ciò che cercava in un uomo.

“Mi fa sorridere, non vuol nulla in cambio, mai. Se fa qualcosa, non si aspetta mai nulla. È un simpaticone. Sono molto innamorata, mi è mancato tanto”, ha spiegato ancora Samira ai microfoni di Silvia Toffanin. Nel futuro di Samira e Luigi c’è sicuramente il matrimonio

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Nuovo Tv nel novembre 2024, infatti, Samira ha annunciato il matrimonio con Luigi spiegando che “mi piacerebbe che Gerry Scotti fosse uno dei nostri testimoni. A pensarci bene, potrebbe anche sposarci… sarebbe molto divertente.”.

La data, per il momento, non c’è ancora. I due, tuttavia, stanno insieme da sei anni e la loro storia non ha affrontato alcuna crisi. Anche durante la partecipazione di Samira al Grande Fratello, infatti, non ci sono mai stati dubbi sul sentimento che lega la star de La ruota della fortuna al fidanzato con cui si mostra spesso sui social sia durante le serate mondane che si concedono che in vacanza.