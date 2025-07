Temptation Island, anche con l’edizione 2025, si conferma un vero e proprio fenomeno. Sono bastate tre puntate per rendere il programma condotto da Filippo Bisciglia un vero e proprio successo per Mediaset che ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti mandando in onda nuove puntate mercoledì 23 e giovedì 24 luglio.

Le coppie, sin dalla prima puntata, hanno conquistato tutti. Se Alessio e Sonia M. che hanno lasciato il villaggio separati hanno creato una forte discussione sul web con gli utenti che si sono schierati totalmente dalla parte di lei, Lucia e Rosario hanno emozionato il pubblico, sicuro che tra i due ci sia un grande amore ma che entrambi si portano dietro ferite del passato.

Il problema tra Rosario e Lucia è la convivenza: i due sono fidanzati da due anni e se Lucia, nonostante abbia alle spalle una precedente relazione durata otto anni si sente pronta a fare il grande passo, Rosario, invece, ammette di non esserlo avendo dentro di sé le ferite che gli ha lasciato una precedente relazione durata cinque anni.

Proprio sulla storia d’amore di Lucia e Rosario, tuttavia, spunta una clamorosa indiscrezione.

L’indiscrezione su Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: la sorella di lei svela la verità

Secondo una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano, Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 non sarebbero realmente fidanzati. “Loro due si sono messi d’accordo prima di entrare, posso dirti che hanno studiato tutto…Lui deve fare quello tentato dalle single e lei quella che è ferita dai suoi comportamenti…”, è il testo del messaggio pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram dall’esperta di gossip.

Secondo la persona che ha fatto la segnalazione a Deianira Marzano, l’obiettivo di Lucia e Rosario sarebbe quello di aumentare la popolarità sui social per poter lavorare, poi, come influencer.

La segnalazione pubblicata dalla Marzano è diventata in poco tempo virale, ma a smentire tutto ci ha pensato la sorella di lei. Bad Barbie, la sorella rapper di Lucia, si è così lasciata andare ad un amaro sfogo in un video pubblicato su Tik Tok.

“Se sono una coppia fake? Aprite la mente! Comunque raga, giusto un secondo per dirvi che dovete imparare un pochino a capire le cose. Cioè non è che se Pinco Pallino dice che io sono mora, allora sono mora. Deve avere le basi per dire che io sono mora” – dice la sorella di Lucia che poi aggiunge – “Chi sa, chi conosce la famiglia, chi è intorno, le amiche, gli amici, che poi probabilmente sono i primi a dire bugie sul loro conto per invidia, ma sanno per certo che non è vero. Perché la redazione non è folle da prendere una coppia falsa”.