Tra le fiction italiane più amate di sempre c’è sicuramente Un medico in famiglia, in onda per la prima volta nel 1998 e che, sin dalla prima puntata, ha conquistato l’affetto del pubblico. con Lino Banfi nei panni di Nonno Libero e Giulio Scarpati nei panni di Lele Martini, rimasto vedovo con i figli Maria, Ciccio e Annuccia, Un medico in famiglia ha conquistato milioni di telespettatori regalando anche il successo e la popolarità a Lunetta Savino che interpretava Cettina ed Enrico Brigano che dava il volto a Giacinto.

Un successo clamoroso per la fiction Rai che si è ripetuto stagione dopo stagione. A distanza di anni, l’affetto del pubblico per i protagonisti che, oggi, sono tutti adulti è sempre rimasto intatto ed è per questo che una notizia ha scatenato l’entusiasmo di chi è cresciuto con le avventure di Un medico in famiglia.

Un medico in famiglia: arriva un nuovo membro

Tra i protagonisti più amati di Un medico in famiglia c’è sicuramente Margot Sikabonyi che, nella fiction, interpretava Maria. L’attrice, quando è arrivata sul set della fiction, era solo un’adolescente e, interpretando Maria, ha vissuto i momenti più belli. All’interno della fiction, infatti, Maria ha conosciuto l’amore, il dolore ed è anche diventata mamma.

La maternità vissuta per finta nella serie tv è poi diventata parte della sua vita. L’attrice, infatti, è mamma di Bruno James e Leonardo, nati nel 2015 e 2017, avuti con l’ex compagno Jacopo Neri. Dopo la fine di quella relazione, Margot, con un video pubblicato su Instagram, ha ora dato una bellissima notizia ai fan.

Seduta su una panchina, con una tazza tra le mani, l’attrice dice: «Devo dirvi questa cosa che è successa, una notizia bomba. Stavo cercando il modo giusto per raccontarvela: un fuoco d’artificio che scoppia, o qualcuno che arriva, fa le capriole, però non basta».

Margot, poi, si alza, si tocca la pancia e annuncia così di essere incinta per la terza volta: «Tanto poi ci pensa la vita a essere sensazionale» – aggiunge mentre nella didascalia scrive – «Avete capito quello che dovevo dirvi?».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Margot Sikabonyi (@therealmargot)

“Non ci credo!!!!! Ma è fantastico! E tu lo hai presentato con una dolcezza e raffinatezza incredibile. Auguroni Margot!!!!!”, scrive un fan. “Sono felicissima per te Margot”, “Abbiamo capito ed è una meraviglia. Auguri Margot, meriti tutto il bene del mondo”, “Mamma mia, che meraviglia! L’avevo intuito dal tuo viso che aveva una luce diversa. Auguri, Margot”, scrivono altri fan.