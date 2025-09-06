Uomini e donne tornerà in onda su canale 5 da lunedì 22 settembre e le anticipazioni delle registrazioni promette grandi colpi di scena sia per il trono classico che per il trono over. Sul trono classico ci saranno l’ex tentatore di Temptation Island 2025 Flavio Ubirti e la speaker radiofonica Cristiana Anania. L’attesa più grande, tuttavia, è soprattutto per il trono over che, sin dalla prima puntata, incollerà i telespettatori davanti ai teleschermi con l’arrivo in studio di due corteggiatori per Gemma Galgani che comincerà la stagione anche discutendo con Tina Cipollari.

Sarà, dunque, un inizio di stagione con i fiocchi quello di Uomini e Donne che rappresenta un sogno professionale per un nome vip del piccolo schermo. Reduce da un’altra avventura televisiva, infatti, il volto noto di Mediaset ha rivolto un appello a Maria De Filippi ma a rispondergli è stata Tina Cipollari.

Uomini e Donne: arriva il no per il volto noto di Mediaset

“Il mio sogno professionale è fare Tinì Cansino. Vorrei essere la seconda voce maschile di Uomini e Donne dietro Gianni Sperti. Come Tinì Cansino lo è per Tina”. Con queste parole pronunciate ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni in una puntata di Casa Lollo, Mario Adinolfi ha spiazzato tutti rendendo il proprio desiderio virale. A rispondere all’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, tuttavia, non è stata Maria De Filippi ma una star indiscussa del dating show di canale 5.

Sotto il post pubblicato da Lorenzo Pugnaloni, infatti, è spuntato il commento di Tina Cipollari che ha immediatamente replicato chiudendogli le porte di Uomini e Donne. “No grazie, siamo al completo” è stato il commento lapidario della Cipollari.

Mario Adinolfi, però, a sua volta, non è rimasto in silenzio ma ha deciso di rispondere all’opinionista storica del programma di Maria De Filippi. “Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”, ha fatto sapere Adinolfi che, poi, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha lanciato una proposta alla De Filippi.

“Tranquilla Tina, il tuo regno trash resta intangibile, certe vette non sono raggiungibili. God save the Queen. Quando però Maria vorrà far volare un po’ più in alto alcuni programmi di cui io sono fan sfegatato ma che dopo anni possono e forse persino devono farlo, io mi propongo di darle qualche idea. Gratis o meglio pro bono, come si dice, cioè per il bene. Del Paese”, è stata la provocazione di Adinolfi alla Cipollari. Insomma, dopo la segnalazione su Flavio Ubirti, a movimentare l’attesa per il ritorno in tv di Uomini e Donne, ci hanno pensato Adinolfi e la Cipollari.