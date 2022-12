Vorrei vivere in un film di…Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse è, semplicemente, perfetto.

Il “nuovo” Miles Morales di Spider-Man: Across the Spider-Verse

Il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse è una di quelle cose che non solo rendono un normale mercoledì di metà dicembre un giorno da ricordare ma che ti fanno desiderare che lo spazio, ma soprattutto il tempo, possa in qualche misura collassare, accelerare il proprio normale ritmo per farci raggiungere tosti, come direbbe Dante Alighieri, il primo giugno data di uscita, giustappunto, del seguito di Spider-Man: Into the Spider-Verse, uno dei migliori film di animazione della Storia. No, non sto esagerando.

Se nel 2018 Into the Spider-Verse aveva stupito tutte e tutti, ora, anzi domani, nel 2023 il nuovo capitolo è pronto a ribaltare “tutte cose”. E per farlo, stante quanto riportato da alcuni siti di informazione nel film compariranno ben 240 personaggi. Ora, al di là di questa sorta di riproposizione in sala pop e fumettistica di una specie di “Mucchio Selvaggio”, già da solo il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse rappresenta qualcosa per cui rimanere a bocca aperta. Non solo ritornano quelle atmosfere iper sature di colori e animazioni, ma anche lo stile inconfondibile del primo episodio con, se possibile, in più una dose di psichedelia ancora maggiore. Esatto, proprio una specie di Across the Universe ma con Spider-Man.

Certamente l’attesa sarà lunga da qui a giugno ma il credito guadagnatosi sul campo dalla squadra del capitolo del 2018 fa ben sperare e quest’ultimo trailer fa schizzare in alto le aspettative di moltissime appassionate e appassionati in giro per il mondo, così come rivedere Miles e Gwen non possa non farci battere forte il cuore. L’appuntamento è per il primo di giugno, al cinema, senza se e senza ma. La colonna sonora ve la suggerisco io.