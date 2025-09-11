L’attesa è ufficialmente finita: da giovedì 11 settembre, su Sky e in streaming su Now, torna X Factor con tante novità e una new entry in giuria. A condurre il talent show musicale che, nel corso delle varie edizioni ha permesso ad artisti del calibro di Marco Mengoni, Maneskin, Michele Bravi, Francesca Michielin solo per citarne qualcuno, di cominciare la carriera, ci sarà ancora una volta Giorgia.

La prima esperienza da conduttrice ha convinto tutti e così Sky ha deciso di puntare ancora su Giorgia che, quest’anno, in giuria, avrà i confermati Achille Lauro, Paola Iezzi, Jack La Furia e Francesco Gabbani che ha sostituito il veterano Manuel Agnelli. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di lasciare il talent show ma perché è arrivato l’addio?

Manuel Agnelli e l’addio a X Factor 2025: svelato il motivo

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di X Factor 2025, l’addio di Manuel Agnelli è stato uno degli argomenti affrontati sul quale si sono espressi anche i vari giudici che si sono lasciati andare anche a qualche battuta. “Manuel Agnelli ha vinto al Superenalotto e ora vive ai Caraibi” ha scritto qualcuno. “Manuel, non so come definirlo con un termine che sia positivo (ride, ndr)”, ha aggiunto qualcun altro.

Dopo l’ironia, tuttavia, è stata svelata la motivazione ufficiale che ha spinto Manuel Agnelli a lasciare il talent show di Sky. Rispondendo alla domanda di Mattia Marzi de Il Messaggero, Jack La Furia ha svelato qualche dettaglio in più sulla scelta di Manuel Agnelli. “Manuel Agnelli vive di emozioni, ha fatto sei edizioni, ha portato Mimì in finale e con lei ha vinto quando tutto il mondo pensava avesse vinto Achille Lauro, che ne aveva ben tre di talenti finalisti”.

Poi la motivazione ufficiale: “Ha fatto come Mourinho, si è ritirato imbattuto. Magari l’anno prossimo Gabbani tornerà a zappare la terra e tornerà lui (qui la risata è fragorosa, ndr)”. L’argomento Manuel Agnelli ha permesso a Francesco Gabbani di scherzare sul suo arrivo in giuria: “Io vorrei tornare a zappare la terra, Manuel mi ha chiesto un anno sabbatico e io mi sono reso disponibile”.

Nonostante l’addio di Manuel Agnelli, la curiosità di vedere la nuova edizione di X Factor è davvero grande e, come sempre, dopo le audizioni, ci saranno i Bootcamp, le Last Call per arrivare ai Live Show con la finalissima che, anche quest’anno, andrà in onda da Piazza del Plebiscito di Napoli in programma il 4 dicembre.