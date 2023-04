Cosa visitare a Trento? La città dal grande fascino offre ai suoi visitatori diversi luoghi incantevoli: punti panoramici, castelli, musei e uno splendido centro storico.

Se c’è una cosa che ha reso il Trentino famoso in tutta l’Italia, se non in tutto il mondo, potremmo dire le sue montagne, di certo non le sue città. Questo è un grande peccato perchè nonostante non possieda illustri città d’arte, il Trentino vanta la presenza di moltissimi borghi alpini, molti dei quali votati tra i più belli d’Italia, e 2 “grandi” città, Trento e Bolzano, diversissime su moltissimi aspetti tra cui stile, cultura, tradizioni e persino lingua.

In questo articolo oggi vi parliamo di Trento, città capoluogo di provincia e a misura d’uomo. Piccola per chi arriva da Milano, grande per chi è abituato ai piccoli paesini, ma pur sempre città dall’atmosfera provinciale per entrambi.

Ma cosa visitare a Trento? Attraversata dall’Adige e circondata dalle montagne, Trento offre ai suoi visitatori una città dal grande fascino con diversi luoghi incantevoli che meritano di essere visitati in occasione di una piccola vacanza nel weekend oppure se si è di passaggio dopo una gita in montagna.

Qualsiasi sia il motivo che vi porta in Trentino non dimenticatevi di questa città.

Cosa visitare a Trento: tutti i luoghi più belli della città

1- Centro storico

Come per ogni città anche la visita di Trento deve iniziare dal centro storico, specialmente dalla piazza principale dove si trova il Duomo. È proprio qui che si affacciano graziosissime case colorate e affrescate, simbolo della bellezza della città.

Lasciatevi trasportare dall’atmosfera calma e tranquilla che si respira tra le vie del centro, fermatevi in qualche locale per assaggiare una fetta di strudel o brindare con un hugo ed entrate in un alimentari per comprare dello speck.

Il centro di Trento non è grande, basta poco per visitarlo tutto, quindi non abbiate fretta e prendetevi del tempo per soffermarvi in alcuni luoghi particolari, per esempio:

– Giardino S. Marco: una piccola piazzetta che in primavera si riempie di aiuole fiorite, mentre in estate offre panchine in un luogo fresco e ombroso ideali per scappare dal caldo (non lasciatevi ingannare dalla vicinanza con le montagne, Trento in estate si trasforma in una delle città più calde d’Italia)

– Via San Martino: se amate il vintage e i negozi particolari questa via vi piacerà da impazzire. La particolarità delle persone che la frequentano vi coinvolgerà dal primo istante

2- Castello del Buonconsiglio

Finito di visitare il centro? Bene, allora possiamo proseguire con il nostro tour e dirigerci verso il Castello del Buonconsiglio.

Si tratta del più vasto e importante complesso monumentale della regione Trentino Alto Adige, residenza dei principi vescovi di Trento dal secolo XIII fino alla fine del XVIII.

Il castello è composto da una serie di edifici appartenenti ad epoche diverse, racchiusi all’interno di una cinta di mura che domina sulla città leggermente più in basso rispetto al castello.

Le stanze interne vantano la presenza di vasti cicli di affreschi di straordinario interesse, realizzati tra il periodo tardo-medioevale e rinascimentale.

Durante tutto l’anno all’interno del castello vengono organizzate mostre e attività speciali, molte delle quali dedicate anche a famiglie e bambini.

3- Passeggiata lungo il fiume Adige

Stavi pensando di andare a Trento e di evitare una passeggiata lungo l’Adige? Non esiste proprio!

Dal centro raggiungi il fiume e percorri la ciclabile alberata.

Andando a nord, in direzione Bolzano, raggiungerai una meravigliosa zona con piccole case colorate e affacciate sul fiume. Dirigendoti verso sud, in direzione Verona, ti avvicinerai al quartiere delle albere. Se dovesse capitarti di vedere qualche coniglio saltellare qua e là, non preoccuparti, è tutto normale, questo tratto della ciclabile è abitato da una piccola colonia di coniglietti.

4- Le albere

Ed eccoci finalmente alle albere, un quartiere modernissimo (rispetto al resto della città) progettato da Renzo Piano con l’obiettivo di riqualificare una zona industriale dismessa da anni.

Il quartiere ospita un grande parco, il Muse e un grazioso orto (accanto al museo) aperto a tutti

5- Muse

Cosa visitare a Trento? Sicuramente il Muse il grande orgoglio della città di Trento e l’edificio principale del quartiere delle albere.

Inaugurato nel 2013, il museo ospita 6 piani dedicati alla natura, alla montagna, alla tecnologia e alla sostenibilità. Punti focali della visita sono l’interazione, il gioco e la sperimentazione: non è uno di quei classici musei in cui si guarda ma non si tocca.

Il Muse è particolarmente consigliato ai bambini e a chi ama la scienza, gli animali e la geologia.

6- Piedicastello

A differenza delle Albere Piedicastello è un quartiere antico, ma che conserva ancora un grande fascino.

Si raggiunge oltrepassando il ponte di San Lorenzo e ospita la Chiesa di S. Apollinare di costruzione trecentesca, nonchè uno degli edifici più antichi della città.

Molto bella anche la piazza principale su cui si affacciano vecchie case colorate e la “Trattoria Piedicastello”, un buonissimo ristorante dove potrete fermarvi per un pranzo o una cena tipica trentina.

7- Dos Trento

È da Piedicastello che parte il sentiero per raggiungere il Dos Trento, una rupe di forma arrotondata, boscosa e pianeggiante, in cima alla quale sorge il Mausoleo di Cesare Battisti e il Museo Storico delle Truppe Alpine.

Per raggiungerla dovrete camminare circa 20 minuti, ma una volta arrivati potrete godere di un magnifico panorama su Trento e la valle dell’Adige.

Se vi trovate a Trento nel mese di settembre non perdetevi il Poplar, un festival musicale di più giorni, organizzato ogni anno proprio sulla cima del Dos Trento.

8- Sardagna

Se avete ancora del tempo e amate i punti panoramici allora nel vostro tour della città di Trento dovete assolutamente inserire anche Sardagna, un piccolo paese situato sui fianchi del Monte Bondone.

Potete raggiungerlo con la funivia che parte da Trento e grazie alla quale potrete vedere la città da un punto panoramico privilegiato.

Una volta raggiunto il paese volendo potrete percorrere un semplice trekking che attraverso l’antica strada romana vi porterà al parco delle Poze, uno straordinario punto panoramico sulla Valle dell’Adige e sulla città di Trento, attraverserà un bosco di secolari castagni, noccioli, carpini, pini silvestri, faggi ed aceri campestri e infine, dopo una breve salita, vi riporterà al centro del paese.