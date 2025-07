Appena arrivati a Sperlonga, si resta colpiti dall’immagine di un piccolo centro abitato che sembra un puntino bianco sospeso sul mare turchese. La particolare luminosità delle case, tutte imbiancate a calce, e delle strette viuzze richiama alla mente i paesaggi mediterranei della Grecia, ma siamo nel cuore del Lazio, in uno dei borghi più belli d’Italia e patria di un litorale insignito della prestigiosa Bandiera Blu per la qualità delle sue acque e dei suoi arenili.

L’offerta turistica di Sperlonga va ben oltre il semplice mare: la località è ricca di storia e mitologia, con radici che affondano nel mito di Odisseo e testimonianze archeologiche di rilievo, come la celebre Villa e Grotta di Tiberio. La comodità di raggiungere il borgo da diverse regioni italiane rende Sperlonga una meta ideale anche per chi cerca una vacanza fuori stagione, con atmosfere rilassanti e tranquille, lontane dal caos delle località più affollate.

Il fascino del centro storico e delle torri medievali

Passeggiare nel cuore antico di Sperlonga significa immergersi in un contesto medievale unico, dove le case si arrampicano sullo Sperone di San Magno, fondendosi con la roccia del promontorio. Il caratteristico colore bianco latte delle costruzioni, intensificato dal sole, dona al borgo un senso di pace e serenità palpabile anche a distanza.

Un elemento distintivo di Sperlonga sono le sue quattro torri di avvistamento, erette durante il Medioevo per difendersi dalle incursioni saracene che imperversavano lungo la costa tirrenica. Tra queste, spicca la Torre Truglia, costruita nel 1532 e ricostruita dopo le devastazioni dei pirati e turchi. Questa torre, ben conservata, domina il promontorio offrendo una vista mozzafiato sulla costa, tanto da essere oggi utilizzata anche per eventi civili come le unioni civili. Le altre torri, come la Torre Centrale e la Torre del Nibbio, sono perfettamente integrate nel tessuto urbano, contribuendo a definire il caratteristico profilo del borgo.

Adiacente al centro storico, il porto turistico rappresenta un punto di sosta imperdibile per ammirare il contrasto tra le imbarcazioni colorate, le acque cristalline e il bianco luminoso delle mura di Sperlonga.

Tesori archeologici e spiagge premiate

Tra le attrazioni culturali più importanti di Sperlonga spiccano la Villa e la Grotta di Tiberio, situate a breve distanza dal centro, sulla strada che conduce a Gaeta. La Grotta è una cavità naturale sul mare Tirreno, modificata dall’imperatore Tiberio per essere utilizzata come sala da pranzo estiva, decorata con sculture che rappresentano scene del ciclo di Ulisse. Le scoperte archeologiche sono custodite nel Museo archeologico nazionale di Sperlonga, simbolo della Riviera d’Ulisse, dove sono esposti i gruppi statuari rinvenuti nel sito e numerosi reperti collegati alla mitologia e alla storia romana.

Le spiagge di Sperlonga sono tra le più apprezzate del Lazio, grazie alla loro sabbia fine e alle acque limpide. La spiaggia della Canzatora è particolarmente indicata per le famiglie, mentre la spiaggia della Fontana si distingue per la freschezza delle sue acque, mantenute costantemente rinfrescate da una sorgente naturale. La spiaggia di Salette è celebre per la sua sabbia finissima e per la combinazione di tratti liberi e stabilimenti balneari che permettono una varietà di esperienze al mare. Nei pressi della Grotta di Tiberio si trova un litorale particolarmente pulito e cristallino, ideale per chi cerca tranquillità e bellezza naturale.

Per gli appassionati di esplorazioni marine, la Grotta delle Bambole è una meta esclusiva, accessibile solo via mare, dove è possibile fare snorkeling tra formazioni rocciose di stalattiti e stalagmiti.

Dintorni di Sperlonga: Gaeta e Terracina

Nei pressi di Sperlonga, due città storiche meritano una visita approfondita. Gaeta, definita la città delle cento chiese, vanta un centro storico ricco di monumenti, tra cui la cattedrale, il castello e suggestive vie medievali. Facile da visitare in una giornata, Gaeta offre un patrimonio artistico e culturale di grande rilievo.

Terracina, invece, si divide in due parti: una zona bassa, vivace e attrezzata con locali e stabilimenti balneari, e un borgo alto, racchiuso nelle antiche mura medievali. Qui si possono visitare importanti resti archeologici romani, come il tempio, il foro e il tratto dell’antica via Appia, che testimoniano l’importanza storica della città.

Gastronomia e accoglienza a Sperlonga

Per chi desidera un’esperienza culinaria di alto livello, il Ristorante Terrazza Tiberio propone una cucina basata sulla ricerca di ingredienti stagionali di qualità, valorizzando i sapori mediterranei e italiani con un approccio semplice e genuino. Lo chef Marco Di Giacomo guida con maestria questa proposta gastronomica, offrendo ai visitatori un’occasione per assaporare la tradizione rivisitata in chiave moderna, con un numero limitato di ingredienti per esaltarne aroma e consistenza.

Sperlonga si conferma così un luogo dove storia, natura e cultura si fondono in un’esperienza autentica, capace di soddisfare chi cerca relax, bellezza e un’immersione nel passato di una delle coste più affascinanti del Lazio.