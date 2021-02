La pandemia riscrive le abitudini: volano acquisti online, cucina e spese per la sicurezza

Quella portata dalla pandemia è un’autentica trasformazione della società in ogni suo aspetto, sia nelle dinamiche sociali personali e professionali, sia nel tempo libero che nelle misure per la tutela della salute (propria e della collettività). Ma quali sono, in dettaglio, i trend protagonisti degli ultimi mesi?

Un forte segnale lanciato dai consumatori, che rappresenta una logica conseguenza di lockdown e limitazioni, ha per protagonista lo shopping online. In base allo studio dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, infatti, l’acquisto in formato digitale dovrebbe aver superato, sul finire dello scorso anno, i 22 miliardi di euro.

Se valutato in termini percentuali, abbiamo uno sviluppo stimato di circa il 26% nel confronto con il 2019. Sebbene sia stato coinvolto nel suo complesso il mondo dell’e-commerce, ci sono alcuni settori che ne hanno giovato più degli altri.

A causa delle limitazioni applicate agli spostamenti e agli orari di apertura delle attività, il tempo trascorso in ambito domestico è cresciuto, con una scoperta o rivalutazione dell’arte culinaria. Ad aver approfittato del trend sono stati, in particolare, elettrodomestici versatili in grado di semplificare le procedure di preparazione, quali impastatrici planetarie e robot da cucina.

La passione per le ricette ha concorso anche alla crescita delle vendite di strumenti più ordinari, come pentole in ghisa e spianatoie. Sempre relativa al contesto domestico troviamo la crescente attenzione nei confronti delle attività di pulizia e igienizzazione: dai lavapavimenti ai detergenti per l’abitazione, passando per dispositivi di sanificazione a ozono.

Com’è logico attendersi, più tempo trascorso in casa ha condizionato in generale gli hobby. Il giardinaggio e la cura dell’abitazione sono stati oggetto di importanti investimenti da parte degli italiani. Il comparto sembra destinato a un ulteriore sviluppo anche nel 2021. È quanto rilevato dallo studio Kantar Covid-19 Barometer.

Dall’indagine emerge che il 21% degli italiani avrebbe intenzione di ammodernare e decorare l’abitazione durante i prossimi mesi. Una passione che coinvolgerebbe soprattutto il pubblico femminile. Per quello che riguarda il giardinaggio, 1 italiano su 10 ha dichiarato di aver speso più tempo verso questo hobby nel confronto con il periodo pre-Covid. Sarebbero coinvolti in particolare gli over 55.

L’ultimo punto, non certo per importanza, è la maggiore attenzione dei consumatori verso le migliori mascherine di protezione (da mascherine FFP2 a quelle lavabili) e gli altri dispositivi di protezione individuale in grado di tutelare la salute personale e collettiva. Ha registrato infine una crescita esponenziale la richiesta di igienizzanti per le mani.