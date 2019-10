This is not a love song e i cartoni illustrati della Bim Bum Bam edition

Per il Lucca Comics 2019, This is not a love song collabora con Comic Sons per un nuovo esplosivo progetto: (This is not) Bim Bum Bam.

In “Bim Bum Bam” è racchiuso quell’insieme di cartoni animati anni 80 che hanno segnato l’immaginario collettivo; da qui il nome del progetto con cui viene inoltre presentato il TOON PREORDER (valido fino alle 24:00 del 10 novembre 2019) ovvero, come si legge dal sito ufficiale di TINALS:

Acquistando questa “speciale” vhs 038 – (This Is Not) Bim Bum Bam (+ t-shirt) riceverai via mail un codice coupon dal valore di 7 euro da riscattare sul sito di Comic Sons potendo così scegliere una o più (This Is Not) Bim Bum Bam T-SHIRT!

Le grafiche delle 30 magliette prodotte da Comic Sons “a tema” sono state disegnate dai fumettisti partecipanti alle graphic videocassette, reinterpretando (a fumetti) un fotogramma ognuno appartenente a uno dei cartoni animati di quegli anni che mai dimenticheremo.

L’aspetto interessante del progetto è che chi acquisterà una t-shirt d’autore unica, riceverà anche una vhs analogica con 29 fotogrammi illustrati, sempre dei cartoni animati diventati cult.

Chi comprerà un vhs al Lucca Comics (allo stand NAP205) riceverà invece il coupon per acquistare poi la maglietta.

Spacchettando tutto quello che (This is not) Bim Bum Bam propone, inevitabile fare un salto nel passato.

Bastano pochi titoli per far partire in automatico l’elenco di tutti i cartoni che han fatto sognare un’intera generazione (e forse anche di più).

Il primo super titolo è “I cavalieri dello zodiaco” seguito da “Hello! Spank” per poi continuare la lista con cartoni del calibro di “Occhi di gatto”, “Doraemon”, “Conan il ragazzo del futuro”, “Ken il guerriero”… ma si potrebbe andare avanti ancora e sicuramente tornare, per ognuno, a pezzi del proprio passato a cui è inevitabile pensare con nostalgia e tenerezza.

A chi, nel corso degli anni, non è tornato in mente qualche episodio o scena di grandi miti come Mila e Shiro due cuori nella pallavolo, Sailor Moon o I Puffi?

Oltre a T-shirt e VHS, disponibili anche adesivi, stampe 30×30 e shopper Can Youth Against Fascism. Tutto in stile (This is not) Bim Bum Bam edition.

In più, This is not BIM BUM BAM contiene anche l’ultimo disegno di Akab (Gabriele Di Benedetto), purtroppo scomparso il 14 agosto scorso. Ve lo mostriamo qui sotto.

Per tutte le informazioni, visitate il sito ufficiale di This Is Not A Love Song.