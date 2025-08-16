L’artista, soprannominato il “Molleggiato”, e la moglie Claudia Mori rappresentano un caso emblematico di successo e gestione imprenditoriale nel mondo della musica, del cinema e della televisione. Scopriamo insieme quali sono i guadagni e il patrimonio accumulato da questa coppia di eccellenza italiana.

Nato a Milano il 6 gennaio 1938, Adriano Celentano si è imposto come uno degli artisti più influenti della musica italiana. Pioniere del rock and roll nel nostro Paese, il suo stile originale e la sua voce inconfondibile lo hanno reso un simbolo per più generazioni. Con oltre 60 anni di attività, ha pubblicato 49 album, di cui 27 di studio, vendendo circa 200 milioni di dischi a livello globale, un record nel panorama italiano.

Parallelamente alla musica, Celentano ha costruito una carriera cinematografica di grande rilievo con oltre 40 film all’attivo, firmandone anche la regia in quattro occasioni. Tra i riconoscimenti spiccano due David di Donatello come miglior attore protagonista e una nomination al Festival di Cannes con Yuppi du. Il suo talento si è espresso anche in televisione, dove ha condotto programmi cult come Fantastico e Rockpolitik, raggiungendo ascolti record.

Dopo un periodo di minore attività televisiva, nel 2019 è tornato sul piccolo schermo con la serie animata Adrian, da lui ideata, scritta e diretta, seppur con un successo commerciale limitato.

Il patrimonio e i guadagni del “Molleggiato”

Secondo le stime più aggiornate, il patrimonio netto di Adriano Celentano si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Questa cifra comprende i redditi derivanti dalla musica, dal cinema, dalla televisione e soprattutto dagli investimenti immobiliari. La famiglia Celentano possiede un impero immobiliare che include 31 fabbricati e 83 terreni sparsi tra Milano, Galbiate, Asiago, Bordighera e Radda in Chianti.

La storica etichetta discografica Clan Celentano, fondata nel 1961 da Adriano, rappresenta una delle fonti di reddito più solide. La società, guidata da Claudia Mori dal 1991, conta un fatturato annuo che oscilla tra i 6 e i 10 milioni di euro. Nel 2022, dalle edizioni musicali della Clan sono arrivati utili per oltre 250 mila euro, frutto anche dei diritti di alcune canzoni iconiche degli anni ’60 come Azzurro, Una carezza in un pugno e Il ragazzo della via Gluck.

Non mancano i cachet milionari per le apparizioni televisive: nel 2005, per esempio, Celentano ha percepito circa 1,4 milioni di euro a puntata per Rockpolitik, che ha registrato una media di 11 milioni di spettatori e uno share del 46%. Inoltre, il cantante è noto per il suo impegno nel sociale; ha devoluto interamente il compenso di 700.000 euro ricevuto per il Festival di Sanremo 2012 a Emergency e a famiglie bisognose di diverse città italiane.

Anche Claudia Mori gioca un ruolo centrale nell’impero artistico e imprenditoriale della famiglia. Attrice e cantante di successo, dal 1991 è amministratrice delegata della Clan Celentano, curandone le attività editoriali e produttive. Pur non essendo disponibili stime ufficiali sul suo patrimonio personale, la sua posizione è rilevante grazie alle numerose quote societarie detenute nelle aziende di famiglia.

Claudia Mori ha iniziato la sua carriera negli anni ’60, recitando in film di grande rilievo come Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti e Sodoma e Gomorra di Robert Aldrich. Nel 1970, insieme a Celentano, ha vinto il Festival di Sanremo con il brano Chi non lavora non fa l’amore. In seguito, ha alternato la carriera musicale a quella di produttrice televisiva e cinematografica, ottenendo riconoscimenti anche come produttrice di fiction di successo.

Un patrimonio frutto di arte e imprenditoria

La famiglia Celentano-Mori ha saputo unire arte e imprenditoria in modo virtuoso. Il controllo di diverse società, dalla discografica Clan Celentano alle immobiliari Generale Holding e Neve, garantisce un fatturato annuo complessivo superiore ai 12 milioni di euro. La gestione oculata del patrimonio artistico e immobiliare ha permesso alla coppia di mantenere un tenore di vita elevato e di continuare a investire nella cultura e nel sociale.

Il successo di Adriano Celentano e Claudia Mori non si limita dunque alla carriera artistica ma si estende a una gestione manageriale efficace e lungimirante, che ha saputo valorizzare un patrimonio culturale unico nel suo genere, continuando a generare reddito da opere che hanno fatto la storia della musica e dello spettacolo italiani.