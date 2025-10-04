Uomini e Donne è davvero entrato nel vivo, il programma di Maria De Filippi, che è tornato in onda lo scorso 22 settembre, già ha conquistato il pubblico. E’ noto come il daiting show sia registrato, motivo per cui – grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni – è possibile sapere cosa accade molto prima che sia trasmesso in tv.

E in una delle ultime registrazioni pare proprio che sia scoppiato il caos, sono volati schiaffi sotto gli occhi increduli dei presenti, tra cui Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, schiaffi nell’ultima registrazione: cosa è accaduto

L’esperto di Uomini e Donne ha riportato sui suoi profili social le anticipazioni della registrazione che c’è stata martedì 30 settembre. Secondo quanto raccontato da Lorenzo Pugnaloni la puntata si è aperta con Mario Lenti seduto al centro dello studio con Isabella e Cinzia Paolini. In quest’occasione Isabella ha spiegato che sta frequentando da un mese un altro cavaliere, Christian e proprio con lui la dama ha avuto una brutta lite.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne pare che Isabella abbia dato due schiaffi al cavaliere, tutto è avvenuto al termine di una discussione in cui entrambi si attaccavano. Ora bisognerà capire se la scena sarà tagliata o andrà in onda, in passato è capitato che la redazione abbia preferito non mandare in onda momenti violenti o comunque troppo eccessivi. Ad ogni modo Christian e Isabella hanno messo fine alla loro conoscenza.

Protagonista della registrazione è stata anche Gemma Galgani che ha pianto per Mario, un momento che ha commosso alcuni presenti, ma scatenato anche qualche critica. Federico Mastrostefano, invece, ha parlato con Agnese De Pasquale che ha annunciato l’intenzione di interrompere la frequentazione. Nel corso della registrazione del 30 settembre, secondo quanto riportato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, si è parlato anche del trono classico.

Protagonista la tronista Cristiana Anania, che aveva concluso l’ultima puntata con uno scontro con Federico. La tronista ha deciso di avere un chiarimento con Federico, così è andata sotto casa sua per parlare e alla fine il corteggiatore ha deciso di tornare in studio. Si è vista l’esterna della ragazza con Jakub Bakkour, momento in cui sono arrivate le accuse di Ernesto che l’ha attaccato, dicendo che ha partecipato a Uomini e Donne solo per visibilità.

A quanto pare questa registrazione di Uomini e Donne è stata piuttosto accesa, non ci resta che aspettare la messa in onda per scoprire eventuali risvolti.