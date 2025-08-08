Milly Carlucci ha deciso di “sfoderare le arme pesanti” per la prossima stagione di Ballando con le Stelle, la ventesima per l’esattezza, quindi, un compleanno davvero importante. Proprio per questo la conduttrice ha voluto un cast davvero eccezionale e, a giudicare dalle ultime indiscrezioni, pare proprio che non mancheranno le sorprese.

Tra i nuovi concorrenti ci sarà anche una delle protagoniste del prossimo Festival di Sanremo, lei stessa ha ufficializzato la sua presenza nel talent show di Rai 1 con un video sui social, in cui si è detta molto entusiasta di questa nuova avventura televisiva. Chi parteciperà a Ballando con le Stelle?

Concorrenti Ballando con le Stelle, le sorprese di Milly Carlucci

Al ritorno di Ballando con le Stelle in tv non manca moltissimo tempo e Milly Carlucci è già a lavoro da molto tempo per avere un cast davvero sensazionale. Al momento sono stati ufficializzati i primi quattro concorrenti e tra questi c’è anche una delle protagoniste della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Marcella Bella.

La cantante ha ufficializzato la sua presenza nel programma di Rai 1 con un video sui social che ha ricevuto molti like e commenti, a parte il suo entusiasmo, anche i suoi fan non vedono l’ora di vederla nel famoso talent show. E’ certa anche la partecipazione di Andrea Delogu, Rosa Chemical e la signora Coriandoli, al momento pare siano questi i 4 nomi dei primi concorrenti di Ballando con le Stelle.

Ma, secondo le ultime voci che riguardano il programma di Milly Carlucci, pare che la conduttrice sia intenzionata ad avere Barbara D’Urso nel programma e la sua partecipazione, si dice, che sia quasi certa. L’anno scorso avevamo visto la conduttrice napoletana in veste di “ospite speciale per una sera” e adesso pare proprio che potrebbe diventare una delle nuove protagoniste della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Sarebbe un vero colpo della padrona di casa, poiché la D’Urso manca in tv da ormai quasi tre anni e un suo ritorno è attesissimo dal pubblico.

Oltre al suo nome, ci sarebbe anche un altro molto interessante, si tratta di Chanel Totti. Pare che Milly Carlucci sia intenzionata ad avere nel nuovo cast di Ballando con le Stelle anche la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, la neo diciottenne avrebbe così il suo esordio televisivo, che sarebbe – se fosse confermata la sua presenza – in uno dei programmi più di successo della tv italiana.