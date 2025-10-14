Barbara D’Urso continua a sorprendere il pubblico a Ballando con le Stelle, fin da quando è iniziata la sua avventura nel programma di Milly Carlucci, ha subito dimostrato di impegnarsi al massimo per ogni esibizione. E i risultati, puntata dopo puntata, si vedono. Il suo partner in questa avventura televisiva è Pasquale La Rocca, con cui ha avuto da subito una grande sintonia, a lanciare l’ultimo gossip sulla coppia ci ha pensato Rossella Erra.

La voce del popolo di Ballando ha sottolineato come tra i due ci sia una certa complicità e in poco tempo in tanti si sono domandati se possa esserci dell’altro tra di loro. La stessa D’Urso, in un’intervista su Raiplay, ha parlato del loro speciale rapporto.

Cosa c’è davvero tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

Nell’ultima esibizione Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca si sono esibiti in un freestyle sexy, che ha conquistato il pubblico e la stessa giuria. La conduttrice, infatti, è riuscita a portarsi a casa ben 47 punti. Alberto Matano ha sottolineato come l’esibizione sia stata “eccezionale”, ma tutti gli altri giurati hanno avuto solo complimenti per l’ex volto Mediaset e il suo partner.

Proprio quando la Lucarelli ha sferrato uno dei suoi attacchi, dicendo che si è tutto sempre bello, ma non succederebbe nulla, la D’Urso ha ironizzato dicendo: “E che deve succedere? Cado e mi spacco una coscia?“. A quel punto la blogger ha sottolineato come non si divertirebbero senza di lei e in quel momento Rossella Erra ha sganciato la bomba di gossip: “C‘è intesa e un’inaspettata complicità tra questi due. La fanno vedere qua in pista e non solo. C’è tanto da raccontare. Selvaggia mettiti l’anima in pace, hai perso Pasquale La Rocca. È di Barbara D’Urso“.

Parole che in poco tempo hanno scatenato il gossip, in tanti si sono chiesti se ci sia davvero qualcosa di più tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. La conduttrice in un’intervista su Raiplay aveva ironizzato, dicendo che aveva conosciuto i suoi suoceri, riferendosi ai genitori del suo partner, sottolineando come tra di loro ci sia una grande complicità. Tra di loro, infatti, si è subito creata una grande sintonia e questo si vede soprattutto sulla pista da ballo quando si esibiscono, sembra che siano diventati due buoni amici, che si divertono anche molto a provare assieme. Ora bisognerà vedere se nascerà qualcosa di più, come avrebbe ipotizzato la Erra, o se le cose resteranno proprio così come sono.