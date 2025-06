I figli di Carlo Verdone sono identici a lui e sono bellissimi. Ecco chi sono e cosa fanno i due ragazzi Giulia e Paolo.

Il famoso attore e regista rappresenta ormai da anni un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. I fan non possono infatti fare a meno di assistere alle sue tante partecipazioni televisive e cinematografiche, anche perché ha saputo farsi spazio in questo ambito grazie al suo talento e alla sua personalità sempre molto energica e determinata.

In molti si domandano come sia la sua vita privata, anche perché oltre il lavoro ha sempre messo al primo posto l’amore per la famiglia.

Chi sono i figli di Carlo Verdone

Il famoso attore romano è stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli, e dalla loro storia sono nati i due figli Giulia e Paolo Verdone. Entrambi sono sempre stati molto riservati e hanno preferito sin da subito restare distanti dalle luci dei riflettori. Sulla primogenita – nata nel 1986 – si sa che ha 39 anni e che è laureata in Lettere. Parla inoltre quattro lingue e per anni si è occupata di promozione e campagna pubblicitarie cinematografiche. In passato ha anche affiancato il padre nelle sue produzioni, collaborando con lui in qualità di assistente di produzione e di segreteria in film come Io, loro e Lara e Natale in Crociera. Tra l’altro è apparsa come attrice in Al lupo al lupo e Viaggi di Nozze.

La donna si è però allontanata dal mondo dello spettacolo per conseguire una laurea in Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per poi specializzarsi in Genetica applicata alla nutrizione, Nutrigenetica e Nutrigenomica alla St. Mary’s University di Londra. Giulia è oggi un’affermata nutrizionista, ed è anche la responsabile dell’area di nutrizione clinica e nutrigenetica del centro B-Women di Roma. Nel corso di un’intervista a Vanity Fair, lei stessa ha parlato di questo suo cambio di vita professionale e di qual è stata la reazione dei famigliari. “C’è stato uno shock iniziale da parte di tutti: genitori, amici, fidanzato… Poi, in realtà, mi hanno supportata” – ha detto – “oi, in realtà, mi hanno supportata. Mio padre stesso, da giovane, voleva fare tutt’altro. Fu sua madre che lo spinse verso il teatro e gli mise attorno un entourage che lo indusse a seguire questo percorso”.

Il secondo figlio Paolo Verdone ha infatti 36 anni e in passato ha collaborato con suo padre in alcuni film. Nemmeno lui ha però voluto approfondire l’ambito dello spettacolo. Le voci dicono che si sarebbe costruito una carriera in ambito diplomatico.