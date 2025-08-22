L’artista rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per il mondo dello spettacolo, tanto che le sue canzoni sono tutte diventate delle hit di successo. Famoso ormai da anni, Cremonini continua ad essere molto attivo sul panorama musicale italiano e a viaggiare in tutto il Bel Paese per far ascoltare la propria musica.

A catturare l’attenzione del pubblico è inoltre sempre stata la sua situazione sentimentale, che lo ha portato a frequentare diverse donne. Dopo la fine della sua relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti, l’artista avrebbe ritrovato l’amore accanto a una bellissima ragazza.

Chi è la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

Ormai da tanti mesi stanno circolando le voci che parlano di una frequentazione tra lui e l’ex ballerina di Amici Caterina Licini. Quest’ultima avrebbe seguito il cantante in tutte le tappe del suo ultimo tour, mostrandosi in sua compagnia anche dopo i concerti. In realtà non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale, ma il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che li ritraggono insieme in vacanza. I due starebbero infatti trascorrendo dei momenti molto romantici alle isole Eolie, luogo che hanno raggiunto entrambi dopo che Cremonini ha girato l’Italia per il suo tour.

Caterina è nata nel 1990 ed è famosa perché ha partecipato nel 2011 come ballerina al talent Amici di Maria De Filippi, nella squadra capitanata dal docente Luciano Cannito. In seguito ha però abbandonato l’attività di danzatrice e ha frequentato l’Istituto Europeo di Design di Milano, intraprendendo così una carriera come content creator e copywriter. La giovane donna coltiva inoltre la passione per il surf e il motociclismo, e in questi ultimi anni ha anche fondato un brand di abbigliamento tecnico che è stato pensato proprio per gli sport acquatici. Lei e Cesare Cremonini sono stati visti insieme per la prima volta a gennaio 2025, a Cordina d’Ampezzo, ma lei è apparsa anche a Lignano Sabbiadoro in sua compagnia.

Gli indizi per una presunta loro storia d’amore sembrano esserci tutti, anche se i diretti interessati non hanno mai confermato la relazione. Il cantante è tra l’altro sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, anche se negli anni non sono di certo mancate le indiscrezioni sui suoi rapporti amorosi. Pur non confermando alcuna storia, si è sempre venuto a sapere dei legami sentimentali intercorsi tra Cremonini e diverse donne. Che sia vera anche questa notizia inaspettata? Lo si potrà scoprire molto presto.