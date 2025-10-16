Fabio Fazio continua a registrare un successo strepitoso con Che Tempo Che Fa, nonostante il programma oggi vada in onda su Canale Nove, che ha un seguito sicuramente ridotto rispetto a quello della Rai, anche su un altro canale il suo programma fa ascolti record. Proprio per questo in tanti si chiedono quanto guadagni il famoso conduttore.

Pare proprio che il suo stipendio sia cambiato da quando ha lasciato la tv di Stato, è sensibilmente cresciuto e oggi guadagnerebbe una cifra davvero stellare con il nuovo contratto con la Warner Bros.

Qual è lo stipendio di Fabio Fazio per Che Tempo che Fa

Fabio Fazio ha lasciato la Rai e ha portato con lui il suo programma Che Tempo Che Fa. Il formato, approdato su Canale Nove, ha avuto un successo strepitoso, portando questo canale televisivo a registrare ascolti davvero molto importanti. Ebbene il conduttore ha un contratto con la Warner Bros Discovery di quattro anni e pare che per ogni stagione televisiva abbia uno stipendio stellare.

Sebbene la notizia non sia ufficiale, dunque non ha alcuna conferma da parte dei diretti interessati, pare che Fabio Fazio arriverebbe a guadagnare una cifra di 2,5 milioni di euro a stagione, per un totale di 10 milioni di euro in quattro anni. Uno stipendio che, se fosse vero, paragonato a quello che recepiva in Rai, sarebbe cresciuto enormemente.

Fabio Fazio, infatti, quando conduceva Che Tempo che Fa sulla Rai guadagna all’incirca 2, 2 milioni di euro, dunque con il passaggio a Discovery avrebbe avuto un aumento di stipendio piuttosto considerevole, soprattutto se lo si considera per la durata totale del contratto di 4 anni. In questo caso, infatti, con l’aumento di 300mila euro a stagione, si arriverebbe a una cifra di 900mila euro, quasi un milione di euro in più. Quando il conduttore ha deciso di passare a un emittente televisiva in tanti si erano chiesti che fine avrebbe fatto il suo programma.

Ebbene, oggi, a distanza di due anni da quel passaggio che tanto sorprese i telespettatori, si può affermare che il programma di Fabio Fazio non abbia subito alcuna battuta d’arresto, essendo un successo anche su Canale Nove. Una delle ultime ospiti del conduttore è stata Milly Carlucci, che gli ha espresso il suo desiderio di averlo – prima o poi – nel cast di Ballando con le Stelle, invito che però Fazio avrebbe già declinato in modo molto chiaro, spiegando che il ballo non rientra proprio nelle sue corde.