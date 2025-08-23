Lei è sicuramente uno dei volti più amati del piccolo schermo italiano. La donna ha infatti raggiunto il pieno successo in tv grazie al programma comico Zelig, durante il quale realizzava una parodia di Uomini e Donne. Da allora, la sua carriera non si è più fermata. Lei è stata anche la protagonista di LOL – Chi ride è fuori, durante il quale è andata in finale ma ha perso contro Ciro Priello dei The Jackal.

Dopo la separazione da Angelo Pisani, pare che ora si sia aperto un nuovo capitolo della sua vita e che abbia ritrovato la felicità accanto a un uomo che non è affatto sconosciuto in tv.

Chi è il nuovo fidanzato di Katia Follesa

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate sul settimanale Oggi, la conduttrice e comica avrebbe iniziato una storia con Vincenzo Ferrera, attore siciliano diventato famoso soprattutto per aver interpretato il ruolo del comandante Massimo nella rinomata fiction Mare Fuori. Le voci dicono che la relazione sarebbe diventata anche piuttosto seria, tanto che ci sarebbero già state le presentazioni ufficiali in famiglia. Alberto Dandolo – nella rubrica I belli, i buoni, i cattivi – parla di un amore dichiarato e vissuto già alla luce del sole. Ferrera sarebbe stato presentato anche all’ex compagno della comica, Angelo Pisani, con cui è rimasto un rapporto fatto di stima e affetto.

Originario di Palermo e nato nel 1973, il nuovo amore di Katia Follesa è appunto un attore che ha sempre lavorato sia in tv che in teatro. Si è formato presso la Scuola del Teatro Biondo, e ha poi calcato importanti palchi come il Gruppo della Rocca. In seguito è approdato in tv partecipando a progetti di successo come Distretto di Polizia 6, Il tredicesimo apostolo – Il prescelto, Un posto al sole, Il giovane Montalbano, Don Matteo 7 e Squadra Antimafia 7, anche se a renderlo popolare è stato il ruolo in Mare Fuori.

Non si è mai saputo molto sulla vita privata dell’attore, anche perché lui è sempre molto riservato e ha preferito sin da subito restare distante dalle luci dei riflettori. Proprio per questo motivo, entrambi non hanno ancora ufficializzato la loro storia pubblicamente ma in questo ultimo periodo non sono di certo mancati alcuni indizi social come like, interazioni e momenti condivisi che alimentano il gossip. Nonostante i diretti interessati non abbiano confermato, i fan sono già al settimo cielo, anche perché Ferrera è un volto molto amato del piccolo schermo.