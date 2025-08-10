La popolare soap turca La notte nel cuore si prepara a un ritorno in grande stile dopo la pausa estiva. Canale 5 ha confermato che lo sceneggiato si fermerà per tre settimane, nelle domeniche del 10, 17 e 24 agosto, sostituito da film in prima visione. Una scelta strategica per non “bruciare” gli episodi più importanti in un periodo dell’anno in cui gli ascolti calano, preservando così la tensione narrativa e l’attesa del pubblico.

Programmazione di agosto e data del ritorno

L’ultima puntata prima della pausa è andata in onda domenica 3 agosto. Nei tre appuntamenti successivi, lo spazio in prima serata sarà occupato da pellicole turche a tema sentimentale e drammatico, come Un amore come te, previsto per il 10 agosto. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione degli spettatori senza però avanzare con la trama principale di Nuh, Melek, Sevilay e degli altri protagonisti.

Il ritorno è fissato per domenica 31 agosto, quando La notte nel cuore riprenderà il suo posto nel palinsesto autunnale di Canale 5. La soap continuerà fino a dicembre e dovrà affrontare la concorrenza diretta di Cuori 3 su Rai 1 e di altre produzioni come Tradimento, senza escludere possibili spostamenti di giorno qualora la sfida con la fiction Rai diventasse troppo impegnativa.

Anticipazioni sui nuovi episodi

Il successo della soap è indiscutibile: prima della pausa, la media era di circa 2 milioni di spettatori a puntata, con uno share stabile tra il 17% e il 19% e picchi del 24% in seconda serata. Numeri che hanno superato anche titoli di punta come Endless Love, Terra amara e Tradimento, convincendo Mediaset a puntare forte sulla nuova stagione autunnale.

Le anticipazioni promettono svolte importanti: Sevilay deciderà di divorziare da Cihan, provocando forti reazioni, soprattutto da Hikmet, che non accetta la notizia. Tahsin si avvicinerà a Nuh e Melek, rivelando loro piani di vendetta contro la famiglia Sansalan. Nel frattempo, Nihayet svelerà segreti legati a eredità e intrighi familiari. Un mix di colpi di scena, vendette e rivelazioni che alimenterà ulteriormente la tensione.