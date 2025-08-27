La Angiolini è senz’altro una delle attrici più amate del piccolo schermo italiano. La donna ha infatti raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al celebre programma Non è la Rai di Boncompagni. Ha poi preso parte ai numerosissimi film nel corso della sua lunga carriera. E’ stata inoltre legata sentimentalmente a Francesco Renga, da cui si è separata, e ha avuto una relazione anche con Massimiliano Allegri.

In modo del tutto inatteso, proprio lei ha fatto una confessione sul programma di Boncompagni, che le è servito negli anni ad acquisire una certa popolarità.

La confessione su Non è la Rai

Ambra è diventata famosa proprio grazie alla sua partecipazione al celebre programma, che ha tra l’altro visto sorgere tanti volti del mondo dello spettacolo. Lo show è stato un vero e proprio fenomeno culturale, e la stessa showgirl ha svelato qualche dettaglio – tenuto nascosto – su come si svolgeva la trasmissione. Durante un’intervista rilasciata per Sky Tg24, ha detto: “e una mia compagna sveniva, veniva portata via, qualcuna veniva trascinata, ma bisognava continuare a ballare”. Le ballerine dovevano insomma continuare a ballare, anche stavano male oppure “avevano dolori mestruali pazzeschi“.

Se non si rispettava questa regola, si veniva sollevate dall’incarico nell’arco di una settimana. Le partecipanti al programma erano tutte minorenni e in poco tempo riuscirono a catturare l’attenzione di migliaia di italiani. Alcuni volevano sposarle, altre semplicemente impazzivano. Ambra ha però ricordato con grande affetto Gianni Boncompagni, a cui è sempre stata molto riconoscente per l’opportunità di vita che le ha regalato. Nel corso degli anni, lei è infatti diventata un’apprezzata showgirl, conduttrice e attrice che si è fatta spazio nell’ambito televisivo mostrando prima di tutto il suo talento.

“Il lavoro mi ha salvata“, ha detto Angiolini, che in passato ha anche raccontato di aver sofferto di bulimia e di aver vissuto quindi un periodo non del tutto facile. Oltre alla sua attività di speaker radiofonica, lei è anche attrice e ha svelato di non riguardarsi mai nei film a cui partecipa, perché è intenzionata a combattere in tutti i modi e ad ogni cosa l’ego. La sua vita l’ha quindi portata ad affrontare nuove sfide lavorative e a figurare sempre tra i volti più amati del piccolo schermo. Molto attiva sui social, pubblica inoltre spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività professionale. Il suo profilo Instagram vanta la presenza di migliaia di followers.