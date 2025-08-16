Pippo Baudo è morto all’età di 89 anni e, dopo l’annuncio, è intervenuta anche Mara Venier che è sempre stata molto legata al conduttore.
Pippo Baudo è morto all’età di 89 anni e, dopo l’annuncio, è intervenuta anche Mara Venier che è sempre stata molto legata al conduttore.
Copyright © 2025 Dailybest.it proprietà e gestione multimediale di Too Bee Srl - Via Giovanni Guareschi 39 - 00143 Roma - P.Iva 17773611003 - Questo blog non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001
Copyright © 2025 Dailybest.it proprietà e gestione multimediale di Too Bee Srl - Via Giovanni Guareschi 39 - 00143 Roma - P.Iva 17773611003 - Questo blog non è una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 07.03.2001