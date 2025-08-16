Le registrazioni ufficiali di Uomini e Donne 2025/2026 prenderanno il via il 28 e 29 agosto negli storici studi Elios di Roma, seguendo la consueta tabella di marcia che da anni accompagna il ritorno del programma. Sebbene inizialmente si fosse ipotizzata una partenza a metà settembre, ossia il 15, l’ipotesi più concreta è che la prima puntata venga trasmessa lunedì 22 settembre 2025, in linea con l’avvio della stagione televisiva autunnale.

Nel corso della prima puntata, oltre alla presentazione dei nuovi tronisti, non mancheranno ospiti speciali. Secondo le indiscrezioni, alcune coppie o ex coppie protagoniste della recente edizione di Temptation Island 2025 potrebbero fare la loro comparsa, rafforzando ulteriormente il legame ormai consolidato tra i due format firmati dalla stessa produzione Fascino PGT.

Chi sono i nuovi tronisti? Tra volti nuovi e personaggi noti

Per quanto riguarda il Trono Classico, la stagione 2025 si prepara a stupire con una scelta di protagonisti lontani dal mondo dello spettacolo, confermando la vocazione di Maria De Filippi a valorizzare persone comuni, autentiche e capaci di emozionare il pubblico. Le prime indiscrezioni parlano di una giovane donna pugliese di 24 anni e di un ragazzo romano di 27, entrambi completamente nuovi per il telespettatore.

Non mancano però nomi più noti, soprattutto provenienti da Temptation Island. Tra i candidati più quotati per salire sul trono ci sono Lucia e Rosario, personaggi molto discussi del reality estivo, con Rosario che ha conquistato il pubblico dopo la fine della sua relazione nel villaggio delle tentazioni. Anche Sarah, reduce da una turbolenta esperienza sentimentale con l’ex Valerio, sembrerebbe pronta a mettersi in gioco da sola, alla ricerca di un nuovo amore sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Il Trono Over, amatissimo dal pubblico e ormai parte imprescindibile del programma, sarà ancora protagonista della stagione 2025. Tra i volti confermati spicca il ritorno di Ida Platano, pronta a rimettersi in gioco dopo la fine della sua più recente relazione. Il suo ingresso potrebbe segnare anche il possibile ritorno di Mario Cusitore, figura altrettanto discussa e apprezzata dagli spettatori, qualora la redazione lo richiamasse.

Non mancheranno poi altre dame e cavalieri storici, come Gemma Galgani, ormai colonna portante del programma, Sabrina Zago, e nuove presenze che promettono di animare il parterre, tra cui Sonia M, Gloria Nicoletti, Agnese, Margherita Aiello e Alessio Pili Stella.

Le voci di corridoio suggeriscono anche un ruolo più attivo per Tina Cipollari nella prossima stagione. La storica opinionista, nota per i suoi commenti pungenti, potrebbe addirittura tornare a sedersi sul trono in qualità di tronista, una scelta che rappresenterebbe un vero colpo di scena e un’ulteriore novità per il format.

Le dinamiche recenti e le anticipazioni delle ultime puntate

Mentre si attendono le nuove registrazioni, nelle ultime settimane Uomini e Donne ha regalato momenti intensi e discussi che confermano il successo del programma anche nel 2025. Tra i protagonisti più chiacchierati vi è stata Sabrina Zago, coinvolta in una complicata frequentazione con due cavalieri, Guido e Andrea. Le tensioni tra loro hanno portato la dama a minacciare l’addio al programma, mentre il cavaliere Guido ha espresso interesse anche per un’altra dama, Gloria Nicoletti, creando un triangolo amoroso che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico.

Nel frattempo, Alessio Pili Stella ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso con Valentina, che ha chiesto maggiore considerazione dopo diverse settimane di conoscenza. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra i telespettatori, divisi tra chi ha condannato la veemenza del cavaliere e chi ha compreso le sue difficoltà.

Sul fronte delle dame più storiche, la regina indiscussa rimane Gemma Galgani, protagonista di un appuntamento romantico con Arcangelo che però ha rivelato un interesse per un’altra corteggiatrice, Marina. Nonostante la delusione, Gemma non ha perso la determinazione di conquistare il cavaliere.