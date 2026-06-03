A Roma, dove la posta tradizionale pesa ormai meno del 3 per cento del volume totale, Poste Italiane ha cominciato a sostituire le vecchie cassette delle lettere con modelli smart, già presenti in 41 punti della Capitale. Le nuove buche rosse sono in grado di segnalare con un bip se all’interno c’è posta da ritirare e, allo stesso tempo, di raccogliere dati sulla qualità dell’aria. Dietro questa scelta ci sono il crollo delle lettere cartacee, la riorganizzazione del servizio e la necessità di evitare i passaggi a vuoto dei portalettere.

Meno lettere, meno cassette: così cambia la rete dopo il crollo della posta tradizionale

Il punto di partenza è semplice: lettere e cartoline oggi rappresentano una parte minima del traffico postale. Nella documentazione richiamata da Poste si parla di un’attività scesa sotto il 3% del volume complessivo. Un dato che ha portato a rivedere la rete delle cassette di impostazione. A fare da base è una delibera Agcom del 2022, che ha aperto alla riorganizzazione del servizio sulla base dell’uso reale. In pratica, meno cassette dove la raccolta è ormai rara, ma mantenendo i presidi negli uffici postali e nei punti di maggiore passaggio, in modo da garantire una copertura considerata adeguata.

La riduzione, secondo i dati riportati, è stata del 60 per cento. Nella Capitale oggi ci sono circa 500 cassette, mentre nell’hinterland romano se ne contano circa 1.200. Numeri che raccontano bene quanto sia cambiata la città rispetto a quando spedire una lettera era un gesto abituale e la buca rossa faceva parte del paesaggio urbano quasi quanto una fermata dell’autobus.

Il «bip» che evita i giri a vuoto: come funzionano le nuove cassette connesse

Le nuove cassette smart sono più piccole, ma soprattutto connesse. Il meccanismo è molto concreto: all’interno ci sono sensori che segnalano al personale se ci sono lettere da ritirare. Se la cassetta è vuota, il sistema lo comunica e il portalettere può saltare quel passaggio. È qui che entra in gioco il «bip», l’avviso che dice subito se c’è davvero corrispondenza da prelevare. L’obiettivo, spiegano da Poste Italiane, è ridurre i passaggi a vuoto e rendere il servizio più aderente alla domanda reale, con effetti anche sulla mobilità urbana. Meno fermate inutili, meno tragitti ripetuti.

Sullo sfondo c’è un cambiamento che riguarda tutti: buste scritte a mano e cartoline sono diventate un’abitudine residuale. E il modello tradizionale è sotto pressione in tutta Europa. La Danimarca, indicata come il primo Paese europeo ad aver chiuso del tutto il sistema di posta tradizionale, ha fissato al 31 dicembre 2025 la dismissione definitiva del servizio, concentrando l’attività di PostNord sulla consegna dei pacchi.

A Roma sono già 41: dove si trovano e come si consultano sulla mappa digitale

Nella Capitale le nuove cassette postali connesse sono già 41. Nei piccoli comuni del Lazio ce ne sono altre 51. Per ora non sono molte, ma la direzione è chiara. Questi dispositivi, oltre a dialogare con il personale addetto alla raccolta, sono anche facilmente localizzabili dai cittadini attraverso il sito di Poste e l’App dell’azienda. Un modo pratico per capire dove si trova la cassetta più vicina e se il servizio è disponibile in una certa zona.

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La mappa digitale serve anche ai portalettere, che così possono organizzare meglio i percorsi. È un passaggio che segna la fine di un’epoca lunga oltre un secolo. Dalle cassette mobili sistemate nelle grandi stazioni e negli alberghi alla fine dell’Ottocento, fino alle scatole metalliche montate sulle fiancate di autobus e tram negli anni Sessanta, la raccolta della corrispondenza ha sempre seguito i movimenti della città. Oggi cambia ancora: non scompare, ma si restringe e si adatta a un uso molto meno frequente di un tempo.

Non solo posta: le nuove buche rosse diventano anche centraline per l’aria

La novità più rilevante è forse questa: le cassette smart non servono solo alla raccolta della posta, ma funzionano anche come piccole centraline ambientali. I sensori installati permettono di rilevare temperatura, umidità, pressione atmosferica, presenza di polveri sottili e livelli di biossido di azoto nella zona in cui si trovano. In sostanza, la vecchia buca rossa si trasforma anche in uno strumento di controllo della città.

I dati ambientali raccolti, secondo quanto riferito, potranno essere usati dalle amministrazioni locali per elaborare medie periodiche e avere un quadro in più sull’andamento della qualità dell’aria nei quartieri. Non sostituiscono le reti di monitoraggio istituzionali già presenti, ma aggiungono nuovi punti di osservazione diffusi. Ed è qui il senso della trasformazione: un’infrastruttura storica che prova a restare utile in una città dove le lettere diminuiscono, i pacchi aumentano e anche i servizi più tradizionali devono fare i conti con il digitale e con bisogni sempre più concreti.