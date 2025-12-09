Si cercano tre uomini, probabilmente extracomunitari, dalle prime ricostruzioni dovrebbero essere originari del Gambia. E’ quanto emerge dalle indagini scattate a Roma dopo la denuncia per violenza sessuale di una giovane studentessa 23enne.

Cosa è successo

Di certo c’è l’allarme scattato intorno alle 3 di sabato notte e la denuncia per violenza sessuale, domenica 7 dicembre 2025, di una studentessa che è stata accompagnata dai carabinieri in un ospedale della Capitale. La 23enne ha ricostruito quegli istanti drammatici con gli investigatori. E’ accaduto tutto sabato notte nel quartiere Tufello a Roma. La ragazza era uscita dalla fermata della metropolitana della linea B.

I tre uomini ricercati sono stati descritti dalla vittima come cittadini nordafricani. Due di loro l’avrebbero bloccata, il terzo invece avrebbe consumato lo stupro in un angolo buio e senza che nessuno intervenisse. Si cercano elementi utili all’identificazione dei tre soggetti nei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza vicino alla stazione della metro. Sono in corso le indagini dei Carabinieri, aperto un fascicolo in Procura a Roma.