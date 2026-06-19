In vista della data che segnerà la fine della validità generalizzata delle carte tradizionali, arriva un nuovo open day con accesso prioritario e aperture speciali.

L’obiettivo è chiaro: facilitare la sostituzione del documento ancora in mano a milioni di persone, evitando congestioni agli sportelli e lunghi tempi di attesa.

Open day per la carta d’identità elettronica: accesso rapido e priorità

Nel fine settimana indicato sono previste aperture straordinarie di cinque sedi dedicate al rilascio della CIE, con un’organizzazione pensata per dare precedenza a chi possiede ancora il vecchio documento cartaceo.

La prenotazione resta obbligatoria e deve essere effettuata tramite piattaforma digitale ufficiale, attiva solo per un periodo limitato e fino a esaurimento dei posti disponibili. L’elevata domanda rende fondamentale agire rapidamente per ottenere uno slot utile.

L’iniziativa è stata pensata per accompagnare la fase finale della transizione, evitando disagi per chi rischia di rimanere senza un documento valido per l’identificazione o per l’espatrio.

Le 5 sedi coinvolte nel rilascio straordinario

La rete degli sportelli attivi durante l’open day comprende cinque punti di rilascio distribuiti sul territorio cittadino, tra cui:

gli storici ex PIT dislocati in alcune piazze centrali

l’ufficio principale dedicato ai servizi anagrafici

un punto aggiuntivo in una sede istituzionale già attiva per le pratiche CIE

Gli sportelli saranno operativi per l’intero fine settimana con orari differenziati tra mattina e pomeriggio, così da garantire una maggiore capacità di gestione delle richieste.

L’organizzazione straordinaria consente di ampliare notevolmente il numero di appuntamenti disponibili rispetto alla normale attività settimanale.

Cosa serve per ottenere la nuova carta

Per completare la procedura di rilascio è necessario presentarsi allo sportello con una serie di documenti fondamentali. In particolare:

ricevuta della prenotazione

fototessera recente conforme agli standard

vecchia carta d’identità da sostituire

pagamento elettronico dei diritti previsti

Non è ammesso il pagamento in contanti e ogni appuntamento è valido esclusivamente per la fascia oraria prenotata.

La sostituzione del documento diventa sempre più urgente, soprattutto per chi non possiede alternative come passaporto o altri strumenti di riconoscimento validi. La progressiva dismissione del formato cartaceo rende infatti la carta d’identità elettronica sempre più centrale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nei servizi digitali.

Questi open day rappresentano quindi un’occasione concreta per evitare problemi futuri e completare per tempo la transizione verso il nuovo sistema di identificazione.