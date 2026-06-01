Il nome che ha fatto scattare l’allerta è quello dell’Ebola, ma per ora si resta nel campo del sospetto. Le autorità sanitarie hanno mosso subito la macchina dei controlli: trasferimento protetto e campioni inviati allo Spallanzani di Roma, che in serata dovrebbe fornire il risultato dei test.

Trasferimento protetto e strada chiusa davanti a casa

A Cagliari la scena è stata quella che, più di ogni comunicato, rende l’idea della delicatezza del caso: ambulanza del 118, sanitari con tute protettive, forze dell’ordine, vigili del fuoco, polizia locale e la strada davanti all’abitazione dell’uomo chiusa per il tempo necessario all’intervento. Il paziente è stato prelevato seguendo i protocolli di bio-contenimento e portato al Centro infettivi dell’ospedale Santissima Trinità, il presidio di riferimento nel capoluogo sardo per situazioni di questo tipo. Una procedura che può colpire chi assiste da fuori, ma che serve proprio a ridurre al minimo i contatti e a ricostruire con precisione tutti i passaggi, dalla segnalazione al ricovero.

Il ministero della Salute ha confermato che l’uomo è in isolamento e che il collegamento con la Regione Sardegna e con lo Spallanzani è costante. In casi come questo la cautela viene prima di tutto: i sintomi possono far pensare all’Ebola, ma senza l’esame di laboratorio non c’è alcuna conferma. E tra un sospetto e una diagnosi, in queste situazioni, la distanza resta enorme.

Perché è scattato l’allarme e cosa cambia davvero per la città

L’allerta è partita per un motivo preciso: il paziente arrivava da un’area dove la circolazione del virus è seguita con attenzione a livello internazionale, e il quadro clinico ha imposto di trattare il caso come potenzialmente pericoloso fin da subito. L’Ebola fa paura per la sua alta mortalità nei focolai del passato, ma i medici su un punto sono chiari da anni: non si trasmette per via aerea. Questo significa che non basta stare nello stesso quartiere, passare nella stessa strada o trovarsi in spazi aperti per essere a rischio. Il contagio avviene attraverso il contatto diretto con fluidi corporei di una persona infetta o di animali contagiati.

Per chi sta seguendo la notizia da Cagliari, o da altre città, la presenza di mezzi di soccorso, transenne e personale protetto non indica un pericolo fuori controllo. Al contrario, segnala che il sistema sta cercando di chiudere il problema prima ancora di sapere se il problema ci sia davvero. Il ministero ha fatto sapere che il rischio di diffusione in Italia resta molto basso, ed è al momento l’unico dato solido. Sullo sfondo resta la preoccupazione per il focolaio in Africa centrale e per il ceppo Bundibugyo, su cui l’attenzione scientifica è alta anche perché, a differenza di altre varianti, non ha ancora strumenti di prevenzione e cura altrettanto definiti. È da lì che nasce la tensione di queste ore, più che dalla situazione sarda in sé. Ora tutto passa dal responso dello Spallanzani: dirà se si è trattato di un allarme rientrato o dell’inizio di una gestione più complessa.