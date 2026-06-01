Pietro Orlandi tornerà in piazza Risorgimento a Roma lunedì 22 giugno 2026 alle 18.30 per un sit-in dedicato a Emanuela Orlandi, proprio nel giorno e nell’ora in cui, il 22 giugno 1983, cominciò la sua scomparsa dopo l’uscita dalla scuola di musica. L’idea, ha spiegato il fratello, è quella di ripercorrere quei passaggi con la massima precisione, seguendo verbali, dichiarazioni e atti, e provando a togliere spazio alle tante ipotesi che negli anni si sono accumulate attorno al caso.

Piazza Risorgimento alle 18.30: perché il ricordo torna nel giorno e nell’ora del 22 giugno 1983

La scelta di piazza Risorgimento e dell’orario non è casuale. Pietro Orlandi, che in passato aveva organizzato spesso l’iniziativa nel fine settimana per ragioni pratiche, stavolta ha deciso di riportare tutto al punto esatto in cui la vicenda ebbe inizio: lunedì 22 giugno, a 43 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, e nelle stesse ore di allora.

“È il ricordo di un anniversario, è giusto venga fatto in quel giorno e a quell’ora”, ha detto all’Adnkronos. Lo scenario è quello di sempre, a due passi dal Vaticano. Ma il senso dell’appuntamento, questa volta, sembra diverso: meno cerimonia, più volontà di rimettere in ordine fatti, orari e passaggi. Di tornare, prima di tutto, a quei minuti iniziali.

La linea di Pietro Orlandi: “Basta invenzioni”, il racconto basato su verbali e testimonianze

Su un punto Pietro Orlandi non lascia spazio a dubbi: bisogna restare a ciò che risulta dagli atti. Nelle sue parole c’è un fastidio ormai chiaro per le ricostruzioni che, a suo giudizio, si allontanano da quanto emerso nelle audizioni e nelle testimonianze messe a verbale.

“Ultimamente leggo tante cose che non corrispondono né alle dichiarazioni delle persone che sono state ascoltate e verbalizzate né a quello che è successo”, ha spiegato. Per questo, durante il sit-in per Emanuela Orlandi, vuole ripercorrere quei momenti “in maniera esatta”, riportando chi sarà in piazza dentro una cronologia precisa. Il riferimento è alle tante piste spuntate negli anni, spesso rilanciate nel dibattito pubblico senza un riscontro nei documenti. La linea, in questa occasione, è un’altra: meno ipotesi, più carte. E anche il tono scelto va in quella direzione, asciutto e netto.

Gli attimi prima della sparizione: dall’uscita dalla scuola di musica all’attesa a casa

Nel racconto annunciato da Pietro, il cuore dell’iniziativa saranno gli attimi precedenti alla sparizione di Emanuela Orlandi. La giovane cittadina vaticana scomparve il 22 giugno 1983, dopo essere uscita dalla scuola di musica. È da lì che si apre il vuoto che da decenni accompagna una delle vicende più note e controverse della cronaca italiana. Il fratello vuole tornare proprio su quel tratto di tempo, minuto dopo minuto, per ricostruire ciò che è stato detto, riferito e verbalizzato.

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Non una commemorazione generica, dunque, ma una ricostruzione pubblica fatta di fatti e passaggi precisi. Sullo sfondo resta anche un dettaglio umano che lui richiama spesso: l’attesa a casa, quelle ore in cui la famiglia aspettava il ritorno di Emanuela senza sapere che quel ritardo stava per trasformarsi in un caso destinato a segnare oltre quattro decenni. È lì, in quella sospensione, che il sit-in vuole riportare l’attenzione.

La telefonata tra le 20 e le 21 al centralino vaticano: il dettaglio che riapre la discussione

Tra i passaggi che Pietro Orlandi vuole mettere in evidenza ce n’è uno che, a suo dire, viene troppo spesso lasciato in secondo piano: la prima telefonata dei presunti rapitori al centralino vaticano della sala stampa, arrivata tra le 20 e le 21 di sera. “Voglio ricordare che tra le 20 e le 21, quando noi stavamo ancora aspettando Emanuela a casa, arrivò la prima telefonata”, ha detto. Per lui non è un dettaglio marginale, tutt’altro. Inserito nella sequenza di quella giornata, questo elemento contribuirebbe a smentire alcune letture circolate negli anni, comprese quelle che liquida come riferimenti al mondo dei “cinematografari” o a un generico “mister X”.

La discussione sul caso Orlandi resta aperta e molti punti continuano a dividere il confronto pubblico e istituzionale. Ma il senso dell’appuntamento del 22 giugno, nelle intenzioni del fratello, è proprio questo: tornare all’inizio, ai fatti noti, a quell’ora precisa in cui la storia di Emanuela Orlandi smise di essere un ritardo e diventò un mistero italiano.