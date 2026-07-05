La mostra “Roma in moneta” apre i battenti: una statua monumentale di Bonifacio VIII arriva da Bologna

Dal 2 luglio 2026, Roma ospita una delle iniziative culturali più ambiziose dell’estate: la mostra diffusa Roma in moneta. Arte e potere nella storia della città eterna, distribuita su tre sedi istituzionali di straordinario peso storico e simbolico. Pensata per attraversare oltre duemila anni di storia attraverso il linguaggio universale della moneta, la mostra roma in moneta rappresenta un progetto inedito nella sua concezione e nella sua architettura espositiva, capace di connettere epoche lontanissime in un racconto unitario e coerente. Tra i prestiti più attesi, spicca la statua monumentale di papa Bonifacio VIII, proveniente da Bologna, che arricchisce il percorso con una presenza scultorea di rara intensità.

Tre sedi, un unico racconto: come si articola la mostra diffusa

La scelta di distribuire la mostra su tre luoghi distinti — il Museo Nazionale Romano, il Tempio di Romolo nel Parco archeologico del Colosseo e il Vittoriano — non è casuale né meramente logistica. Ciascuna sede porta con sé un portato storico autonomo, e la loro combinazione costruisce una narrazione che si dipana nello spazio urbano prima ancora che nelle sale espositive. Roma diventa, in questo senso, essa stessa parte dell’allestimento: una città-museo che il visitatore attraversa fisicamente per seguire il filo cronologico proposto dai curatori.

Il progetto è curato dal Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e organizzato dal Ministero della Cultura. La struttura espositiva è organizzata in tre sezioni cronologiche, pensate per guidare il pubblico attraverso le trasformazioni politiche, artistiche e simboliche di Roma nell’arco di più di due millenni. La moneta, in questo contesto, non è soltanto un oggetto numismatico: è un documento storico, un manifesto di potere, uno specchio delle ambizioni e delle ideologie di ogni epoca.

Il Museo Nazionale Romano, con la sua vocazione alla conservazione e all’interpretazione del patrimonio antico, si presta naturalmente ad accogliere le sezioni dedicate all’età repubblicana e imperiale. Il Tempio di Romolo, immerso nel cuore del Parco archeologico del Colosseo, offre invece una cornice di straordinaria suggestione per i materiali tardoantichi e medievali. Il Vittoriano, infine, con la sua imponente architettura ottocentesca che incarna la continuità dello Stato italiano, chiude idealmente il cerchio della narrazione moderna e contemporanea.

Il prestito da Bologna: la statua monumentale di papa Bonifacio VIII

Tra tutte le opere che compongono il percorso della mostra roma in moneta, la statua monumentale di papa Bonifacio VIII proveniente da Bologna è quella che ha catalizzato maggiore attenzione mediatica e istituzionale. Il prestito, annunciato in coincidenza con l’apertura della mostra il 2 luglio, porta a Roma un’opera che incarna in modo esemplare il rapporto tra potere ecclesiastico, immagine pubblica e propaganda visiva nel Medioevo.

Bonifacio VIII, papa dal 1294 al 1303, è una delle figure più controverse e al tempo stesso più potenti della storia della Chiesa medievale. Il suo pontificato coincide con uno dei momenti di massima tensione tra autorità papale e potestà temporale dei sovrani europei, e la sua immagine — tanto nella letteratura quanto nell’arte — è stata oggetto di rappresentazioni spesso polarizzate. Portare a Roma una statua monumentale che lo ritrae significa inserire nel cuore della mostra un oggetto capace di evocare immediatamente quella stagione di conflitti e di ambizioni, di potere esercitato attraverso la moneta e attraverso l’immagine.

Il prestito da Bologna si inserisce in una logica di collaborazione interistituzionale che caratterizza sempre più le grandi mostre italiane: la circolazione delle opere tra musei e istituzioni diverse non solo arricchisce i singoli eventi espositivi, ma contribuisce a costruire una rete di relazioni culturali tra città che condividono un patrimonio comune. In questo caso, il collegamento tra Bologna e Roma attraverso la figura di Bonifacio VIII è storicamente fondato e narrativamente potente.

Oltre duemila anni di storia raccontati attraverso la moneta

Il filo conduttore della mostra roma in moneta è la moneta intesa come strumento di comunicazione politica e artistica. Nell’antichità romana, il conio era uno dei principali mezzi attraverso cui l’imperatore diffondeva la propria immagine e i propri messaggi in ogni angolo dell’impero: ogni moneta era un piccolo manifesto propagandistico, capace di raggiungere anche le province più remote. Con la caduta dell’impero e l’affermarsi del potere papale, questa funzione non scomparve, ma si trasformò: la moneta medievale e rinascimentale continuò a veicolare simboli di autorità, ora religiosa ora civile, ora entrambe insieme.

La struttura in tre sezioni cronologiche riflette questa continuità nella trasformazione. Il visitatore è invitato a seguire un percorso che non è soltanto storico, ma anche semiotico: come cambia il linguaggio del potere quando cambia il potere stesso? Come si trasforma l’immagine del sovrano — imperatore, papa, re — nel corso dei secoli, e come questa trasformazione si riflette negli oggetti più quotidiani e al tempo stesso più carichi di significato simbolico?

Immagine generata con AI

Coprire oltre duemila anni di storia in un’unica mostra è un’impresa ambiziosa che richiede scelte curatoriali nette. Il Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale ha optato per una narrazione che privilegia la continuità tematica rispetto alla completezza enciclopedica: non una rassegna esaustiva, ma una selezione ragionata di oggetti e momenti capaci di illuminare le grandi linee di sviluppo del rapporto tra arte, potere e moneta nella storia di Roma.

Una mostra diffusa nel cuore della città eterna

La formula della mostra diffusa — ormai consolidata nel panorama espositivo italiano e internazionale — trova a Roma un terreno particolarmente fertile. La città stessa è un museo a cielo aperto, e distribuire un’esposizione tra il Museo Nazionale Romano, il Parco archeologico del Colosseo e il Vittoriano significa invitare il visitatore a compiere un percorso che attraversa fisicamente la stratificazione storica della capitale.

Questa scelta ha anche una valenza turistica e culturale di lungo periodo: chi visita la mostra roma in moneta non si limita a entrare in un singolo edificio, ma è spinto a esplorare tre luoghi diversi, ciascuno con la propria storia e la propria identità. È un modello che valorizza il patrimonio diffuso della città, evita la concentrazione eccessiva in un unico polo e distribuisce i flussi di visitatori in modo più equilibrato tra siti che hanno spesso dinamiche di accesso molto diverse.

Il Parco archeologico del Colosseo, in particolare, è uno dei luoghi più visitati al mondo, con milioni di ingressi ogni anno. Inserire nel suo perimetro una sede della mostra significa intercettare un pubblico vastissimo e internazionale, capace di portare attenzione su un progetto che altrimenti potrebbe rimanere confinato a un pubblico di specialisti o di appassionati di numismatica.

Dal 2 luglio al 27 settembre: tre mesi per riscoprire Roma attraverso le sue monete

La finestra temporale scelta per la mostra — dal 2 luglio al 27 settembre 2026 — copre il cuore dell’estate romana, un periodo in cui la città è attraversata da flussi turistici intensi provenienti da ogni parte del mondo. È una scelta che risponde a una logica precisa: portare un’offerta culturale di qualità in un momento in cui la domanda è al suo picco, intercettando visitatori che spesso cercano esperienze al di là dei circuiti più battuti.

Tre mesi sono un tempo sufficiente per costruire una presenza stabile nel panorama culturale cittadino, per generare passaparola, per raggiungere pubblici diversi — turisti internazionali, romani, scolaresche, appassionati di storia e numismatica — attraverso canali e momenti di visita differenti. La mostra roma in moneta ha tutte le caratteristiche per diventare uno degli appuntamenti culturali di riferimento dell’estate 2026 nella capitale.

Per chi volesse approfondire il contesto storico della numismatica romana, risorse come il sito del Museo Nazionale Romano e il portale del Parco archeologico del Colosseo offrono materiali e informazioni aggiornate sulle collezioni permanenti e sulle iniziative temporanee collegate all’esposizione.

In un momento in cui il patrimonio culturale italiano è sempre più al centro di strategie di valorizzazione ambiziose, la mostra Roma in moneta. Arte e potere nella storia della città eterna si presenta come un modello virtuoso di collaborazione istituzionale, di uso intelligente degli spazi urbani e di narrazione storica capace di parlare a pubblici diversi senza rinunciare alla profondità. Il prestito della statua monumentale di Bonifacio VIII da Bologna è, in questo senso, molto più di un semplice arricchimento del percorso espositivo: è il simbolo di una rete culturale nazionale che funziona, che mette in dialogo città e istituzioni diverse attorno a un patrimonio condiviso, e che sceglie Roma — ancora una volta — come palcoscenico privilegiato per raccontare la storia lunga di un paese.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.