L’edizione 2026 della Coppa delle Regioni ha visto la partecipazione di 30 rappresentative regionali, oltre 300 giovani atleti e circa 60 capitani, impegnati nelle categorie Under 10-12 e Under 13-15, in quella che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il movimento giovanile del padel italiano. Dopo la fase a gironi e i tabelloni a eliminazione diretta, il Lazio ha completato un percorso praticamente perfetto, salendo sul gradino più alto del podio e conquistando il titolo italiano.

Dietro questo straordinario successo c’è anche il contributo fondamentale dell’Eucaliptos Padel Club di Roma, autentica fucina di giovani talenti e una delle realtà più rappresentate all’interno della selezione laziale.

Nella categoria Under 10-12, i neo campioni d’Italia Riccardo Baccari e Benedetta Fappiano, entrambi tesserati Eucaliptos, hanno contribuito in maniera decisiva alla conquista del titolo nazionale, dimostrando qualità tecniche, personalità e una maturità sorprendente per la loro età.

La presenza dell’Eucaliptos nella spedizione laziale non si è però fermata ai più piccoli. Nella categoria Under 13-15hanno infatti vestito la maglia della Regione Lazio anche Davide Frassinetti, Armando Maria Baccari, Dulce Gioia Dho e Sofia Pettorossi, confermando il valore del lavoro svolto quotidianamente dal club romano nella formazione dei giovani atleti.

A loro si aggiunge Matias Giacomini, anch’egli cresciuto sportivamente all’Eucaliptos, che in questa manifestazione ha difeso i colori della Toscana nella categoria Under 10-12, ulteriore testimonianza della qualità del vivaio del circolo romano.

Un vivaio che continua a produrre talenti

Se il Lazio ha potuto presentarsi con una squadra così competitiva, gran parte del merito va al lavoro portato avanti durante tutto l’anno dai circoli del territorio. Tra questi, l’Eucaliptos Padel Club rappresenta oggi una delle realtà più importanti nel settore giovanile italiano.

Le numerose convocazioni nella rappresentativa regionale non sono il frutto del caso, ma il risultato di un progetto tecnico costruito negli anni, basato sulla crescita progressiva dei ragazzi, sulla preparazione atletica, sull’aspetto mentale e sulla formazione umana degli atleti.

La vittoria del titolo italiano assume quindi un significato che va oltre il semplice successo sportivo: certifica l’efficacia di un percorso che vede il club romano protagonista nella crescita del movimento giovanile nazionale.

Un successo che guarda al futuro

Il trionfo del Lazio alla Coppa delle Regioni rappresenta molto più di una vittoria. È la dimostrazione della crescita costante del padel giovanile italiano e dell’importanza di investire sui vivai, creando percorsi capaci di accompagnare bambini e ragazzi verso l’alto livello.

Per l’Eucaliptos Padel Club questo risultato rappresenta un motivo di grande orgoglio: vedere così tanti propri atleti protagonisti nella squadra Campione d’Italia significa raccogliere i frutti di un lavoro quotidiano fatto di sacrificio, programmazione e passione.

Dietro ogni punto conquistato sui campi di Sibari c’è il lavoro di tecnici, preparatori, famiglie e dirigenti che hanno contribuito alla crescita di questi giovani talenti. Un patrimonio che oggi non appartiene soltanto al club romano, ma a tutto il padel laziale, salito sul gradino più alto d’Italia.

Le parole del coach Luca Baccari: “Questo titolo è il successo di una grande squadra”

Al termine della manifestazione, la soddisfazione è tutta nelle parole del coach dell’Eucaliptos Padel Club, Luca Baccari, che ha voluto condividere il successo con tutte le persone che hanno contribuito alla crescita dei giovani campioni.

“Vincere la Coppa delle Regioni ed essere protagonisti in tutte le categorie è un’emozione indescrivibile. Ma, prima ancora dei risultati, sono orgoglioso del percorso che questi ragazzi hanno compiuto durante l’anno. Hanno dimostrato talento, spirito di sacrificio e un grande senso di squadra, qualità che valgono quanto una vittoria.”

Il tecnico romano ha poi rivolto un pensiero speciale alle famiglie dei ragazzi, elemento fondamentale del progetto sportivo dell’Eucaliptos.

“Il primo grazie va ai genitori. Sono loro che, ogni giorno, accompagnano i ragazzi agli allenamenti, li sostengono nei momenti difficili e condividono con noi un percorso fatto di impegno, educazione e passione. Senza la loro fiducia tutto questo non sarebbe possibile.”

Baccari ha quindi voluto sottolineare come il titolo italiano sia il risultato del lavoro quotidiano di uno staff affiatato.

“Questo successo appartiene a tutto il nostro team. Voglio ringraziare il nostro direttore tecnico Alessandro Pupillo, che proprio in questi giorni è impegnato in Portogallo come coach della Nazionale italiana Under agli Europei FIP: la sua professionalità e la sua esperienza rappresentano un punto di riferimento per tutti noi. Un grazie speciale anche ad Armando Baccari, presidente del circolo, che sostiene ogni giorno il progetto dell’Eucaliptos con passione e visione, a Giorgia Corradori, che segue i ragazzi nella preparazione mentale aiutandoli a crescere come atleti e come persone, e a Silvio Lafuenti, preparatore atletico, il cui lavoro è fondamentale per la crescita fisica dei nostri giovani.”

Il coach conclude guardando già al futuro, senza dimenticare il significato più profondo di questa impresa.