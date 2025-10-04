I Comuni possono inviare le domande attraverso una piattaforma online dedicata, reperibile cercando “Prestazioni sociali dei comuni” su qualsiasi motore di ricerca. All’interno di questo sistema, esiste una funzione specifica che consente di ripresentare le domande che erano state respinte per mancanza di fondi. Prima di farlo, gli enti locali verificano che i requisiti per il contributo siano ancora soddisfatti.

Una volta ripresentata, la domanda riceve un nuovo numero identificativo, e chi ne ha diritto ottiene una copia aggiornata della richiesta, con indicazione della data e ora di invio, garantendo così trasparenza e tracciabilità nel processo.

500 euro al mese

Con l’introduzione del Reddito di Libertà, sancito dal decreto del 2 dicembre 2024 e ufficializzato dalla circolare INPS n. 54 del 5 marzo 2025, l’Italia ha dato un importante passo in avanti nel supporto alle donne vittime di violenza. Si tratta di un contributo economico che offre un sostegno concreto, volto a favorire l’autonomia economica e personale delle donne che si trovano in situazioni di vulnerabilità.

Il Reddito di Libertà è una misura di sostegno economico mensile, che prevede un contributo di 500 euro al mese, erogato per un massimo di 12 mesi. Il suo obiettivo è quello di accompagnare le donne vittime di violenza nel loro percorso di fuoriuscita da situazioni di abuso, offrendo loro un supporto tangibile che faciliti l’emancipazione. Questo contributo è destinato a donne, con o senza figli, che sono seguite da centri antiviolenza o dai servizi sociali in percorsi di recupero e ricostruzione della propria vita.

Il contributo è pensato per le donne che abbiano subito violenza fisica, psicologica o economica, e che stiano affrontando un percorso di uscita dalla violenza con il supporto delle strutture competenti. La misura è compatibile con altri aiuti economici, come l’Assegno di Inclusione, rendendo così possibile una combinazione di interventi a supporto delle donne in difficoltà.

La domanda per il Reddito di Libertà può essere presentata tramite i Comuni di residenza, che agiscono come intermediari tra le beneficiarie e l’INPS. Per coloro che non sono riusciti a presentare correttamente la domanda in precedenza, a causa di insufficienza di fondi, esiste la possibilità di ripresentare la richiesta durante il periodo transitorio, che va dal 5 marzo al 18 aprile 2025.

Il processo di presentazione delle domande è fondamentale per accedere al Reddito di Libertà, e la tempestività è un fattore cruciale per garantire l’accesso al sostegno. L’INPS ha comunicato che, a partire dalla fine della fase transitoria, saranno aperte nuove finestre per la presentazione delle domande, che avverranno sempre tramite i Comuni, utilizzando il modulo ufficiale “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”.

Poiché il contributo è legato alle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2025, è importante rispettare le scadenze per evitare di rimanere esclusi dal programma di supporto.