Continua ad affascinare con la sua combinazione unica di storia, natura e cultura. Immerso tra le dolci colline questo lago tettonico, la cui superficie si estende per circa 128 km², è oggi riconosciuto come un autentico gioiello che intreccia leggende millenarie, arte rinascimentale, sport all’aria aperta e un ricco patrimonio enogastronomico.

È anche un luogo di grande interesse per gli sportivi e gli amanti della natura. Le sue acque tranquille e le colline circostanti offrono un terreno ideale per praticare sport come vela, canoa e kytesurf, oltre a percorsi dedicati al trekking, al ciclismo e all’equitazione.

Un lago tra mito e natura

Il Lago Trasimeno, il più grande specchio d’acqua dell’Italia centrale e quarto per estensione nel Paese, La storia del Lago Trasimeno è intrisa di un fascino leggendario che risale all’epoca etrusca. La leggenda più celebre racconta dell’amore impossibile tra il principe Trasimeno, figlio del re etrusco Tirreno, e la ninfa Agilla, custode delle acque del lago. Secondo il racconto popolare, il giovane principe sarebbe annegato nelle acque del lago il giorno successivo alle nozze, mentre la ninfa lo cercava disperatamente fino a morire di dolore. Ancora oggi, si narra che nelle serate d’estate, il vento che accarezza il lago porti con sé il lamento di Agilla, alla ricerca del suo amato perduto.

Il Parco Regionale del Lago Trasimeno, istituito nel 1995, tutela un ecosistema ricco e variegato, caratterizzato da zone umide e canneti dove trovano rifugio numerose specie di uccelli acquatici come anatre selvatiche, cormorani, nibbi e martin pescatori. Il lago rappresenta un habitat vitale per la fauna ittica e avicola, nonché un’area fondamentale per la riproduzione e la migrazione di molte specie.

Lungo le sue sponde si trovano borghi dal patrimonio artistico e storico di grande valore. A Castiglione del Lago si erge la Rocca del Leone, una fortezza militare che regala vedute panoramiche spettacolari sul lago, permettendo di ammirarne ogni sfumatura e angolazione. Il borgo, con la sua struttura medievale, è uno dei tanti che si affacciano sulle acque del Trasimeno, offrendo un viaggio nel tempo tra architetture autentiche e tradizioni locali.

Non lontano, Città della Pieve è la città natale di Pietro Vannucci, meglio noto come “il Perugino”, uno dei maggiori pittori rinascimentali. Qui si possono ammirare opere di pregio che testimoniano l’importanza artistica del territorio umbro. La presenza di questi centri storici ricchi di cultura rende il lago una meta ideale per gli appassionati di arte e storia.

Le isole del lago, in particolare l’Isola Maggiore e l’Isola Polvese, sono raggiungibili tutto l’anno con comodi traghetti e rappresentano meta di escursioni naturalistiche e culturali.

Sul piano enogastronomico, il territorio del Trasimeno si distingue per prodotti di alta qualità, tra cui spiccano il pesce di lago – in particolare anguilla, persico e tinca – e la Fagiolina del Trasimeno, presidio Slow Food. Non meno importanti sono lo zafferano di Città della Pieve e l’olio extravergine d’oliva, come quello prodotto dalla storica azienda Arioli, che dal 1945 mantiene una tradizione di qualità e genuinità. L’olio DOP delle aree di Tuscia, Sabina e Umbria è apprezzato per le sue note aromatiche e la versatilità in cucina, esaltando piatti tipici regionali.

Il vino è un altro fiore all’occhiello della zona con la “Strada dei vini dei Colli del Trasimeno”, un itinerario enologico che permette di degustare le eccellenze vitivinicole locali, accompagnate da un paesaggio di straordinaria bellezza.