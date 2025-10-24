Ci sono settimane in cui il portafoglio sembra chiedere pietà. Bollette, spese quotidiane, imprevisti: tutto pesa. E così, quelle piccole attenzioni che ci facevano sentire bene come la piega dal parrucchiere diventano un lusso da rimandare. Poi, all’improvviso, arriva una buona notizia: nel nuovo volantino Lidl c’è un piccolo elettrodomestico capace di riportare un po’ di magia in bagno.

Parliamo dell’asciugacapelli Cien, un phon dal prezzo mini ma dalle prestazioni da professionista. Costa solo 19,99 euro, e promette di dare ai capelli la stessa lucentezza e morbidezza che si ottiene dopo una seduta in salone. Una di quelle offerte che fanno dire “ok, questo lo devo provare”.

La rivoluzione beauty low cost firmata Lidl

Il modello Cien è dotato di tecnologia agli ioni, la stessa usata nei phon di fascia alta: emette ioni negativi che spezzano le molecole d’acqua, riducendo l’effetto crespo e rendendo i capelli più setosi. Il risultato? Un’asciugatura più rapida e meno stress per le ciocche, che restano lucide e leggere.

Con 2000 watt di potenza , due velocità e tre livelli di temperatura, questo phon permette di personalizzare la piega in base al tipo di capello. E se serve un tocco finale per fissare il movimento, c’è la funzione “Cool Shot” , il getto d’aria fredda che chiude le cuticole e regala brillantezza.

Il design è pratico e curato, impugnatura ergonomica, pulsante avvolgicavo per dire addio ai fili attorcigliati e due accessori inclusi – beccuccio per lisciare e diffusore per dare volume o definire i ricci. In poche parole, un alleato completo per chi vuole curarsi senza spendere troppo.

Per sfruttarlo al meglio, basta seguire qualche semplice passo:

Tamponare i capelli c on un asciugamano senza strofinare, per evitare l’effetto crespo.

on un asciugamano senza strofinare, per evitare l’effetto crespo. Usa il beccuccio se desideri una piega liscia e ordinata, tenendo la spazzola piatta in movimento costante.

se desideri una piega liscia e ordinata, tenendo la spazzola piatta in movimento costante. Scegli il diffusore se hai capelli mossi o ricci: inclina la testa in avanti e asciuga con movimenti circolari.

A fine piega, attiva il getto freddo: è il segreto per fissare il volume e far durare la piega più a lungo.

In pochi minuti i capelli appaiono morbidi, leggeri e lucenti senza il bisogno di uscire di casa o spendere cifre esagerate.

Il phon Cien sarà disponibile dal 23 ottobre nei punti vendita Lidl. A meno di venti euro, permette di risparmiare sul parrucchiere senza rinunciare al piacere di una chioma curata. Un acquisto intelligente, perfetto per chi ama sentirsi in ordine ogni giorno ma con un occhio al portafoglio.