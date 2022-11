Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion sembrava una “semplice” remastered: e invece nel nuovo trailer brilla di una luce tutta nuova.

Che epicità in Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion

Il nuovo trailer di Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion parla chiaro: “Molto più di una remaster”. Ora, al netto del claim pubblicitario una volta tanto il marketing pare non avere confezionato una bugia più o meno bianca. L’episodio originariamente apparso sulla console portatile Sony appare in tutta la sua bellezza. Pur non sembrano mai un titolo “contemporaneo”, quindi con quell’estetica e quella grafica spaccamascella propria di Final Fantasy VII Remake, il titolo in questione sembra proprio interessante. E non solo per il suo rinomato gameplay da urlo.

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale “Quindici anni dopo l’uscita del gioco originale per PlayStation®Portable ha una grafica completamente rimasterizzata in HD, una colonna sonora riarrangiata, dei dialoghi completamente doppiati in inglese e in giapponese e un sistema di combattimento aggiornato“. Nonostante quindici anni fa abbia, letteralmente, adorato il sistema di combattimento action, una rinfrescata certamente, non fa male. Ho molto apprezzato, inoltre, la pubblicazione da parte dei canali ufficiali di Square Enix, di un’infografica contenente, in modo chiaro e definitivo, tutte le diverse risoluzioni delle svariate versioni console del titolo e, soprattutto, a quanti fps “gira” il gioco e su quale piattaforma.

L’inforgrafia di Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion

Una formula giusta da condividere alle “giocatrici e giocatori del domani” e molto utile in sede di acquisto: nessuno, adesso, potrà nutrire più dubbi sul fatto o meno che sulla propria console il gioco girerà a 60 o a 30 fotogrammi al secondo (cosa che, al di là di tutto, in un action come questo, pur con fortissime componenti jrpg, fa una certa qual differenza.

Le patch previste per Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion

Come se ciò non bastasse, il produttore esecutivo Yoshinori Kitase ha dichiarato: “Questo è molto più di un remaster, è un gioco che attraversa varie generazioni e piattaforme. Siamo molto orgogliosi di tutti i miglioramenti che il nostro team di sviluppo ha potuto includere in questo videogioco“. Nonostante i fan di vecchia data, come me, conoscano già, molto bene, il titolo vi confesso che sono curioso di vedere come sarà “questa nuova vita” (che su pc raggiungerà i “folli” 120 fps!). In fondo manca poco: appuntamento il 13 dicembre con Zack e compagnia!