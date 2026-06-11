Minimarket a Roma, la stretta sulle licenze incrocia il caso delle attività “apri e chiudi” e il peso sempre più evidente dell’imprenditoria immigrata. Il tema è uscito dalla cronaca dei municipi ed è entrato in una partita politica più grande, dove si mescolano sicurezza urbana, tasse, commercio di vicinato e immigrazione. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all’assemblea di Confcommercio, ha usato parole nette contro quelle attività che aprono, lavorano per poco e poi spariscono, spesso associate a gestioni straniere e sospettate di evitare imposte e controlli.

Nella Capitale, intanto, il Campidoglio stringe sulle nuove aperture nel centro storico. Ma i numeri raccontano una realtà meno semplice: da un lato oltre 3.000 minimarket nelle aree più centrali, dall’altro un’imprenditoria immigrata che, secondo i dati Idos, cresce molto più di quella italiana e pesa ormai stabilmente sull’economia delle città.

Meloni a Confcommercio: l’affondo sulle attività “apri e chiudi”

Davanti alla platea di Confcommercio, Meloni ha puntato il dito contro un fenomeno che da anni irrita commercianti tradizionali, amministrazioni locali e Guardia di Finanza: imprese che aprono, restano in piedi per poco tempo, accumulano debiti fiscali o contributivi e poi chiudono prima che i controlli riescano davvero ad arrivare. La premier ha parlato di attività “molto spesso gestite da extracomunitari”, accusate di aprire e chiudere in fretta senza pagare le tasse.

La frase “questa non è la repubblica delle banane” ha dato all’intervento un tono duro, efficace davanti a quella platea ma destinato ad accendere polemiche. Il messaggio politico è chiaro: il governo vuole presentare la lotta all’illegalità commerciale come difesa delle imprese che rispettano le regole. Il passaggio più delicato, però, resta l’accostamento diretto tra origine straniera e comportamenti evasivi. Il meccanismo dell’“apri e chiudi” non nasce con i negozi etnici e non appartiene a una sola comunità. Si trova in diversi settori, dal commercio alla logistica, dalla ristorazione alla distribuzione.

Funziona dove l’impresa è fragile, i controlli arrivano tardi e sparire conviene più che restare sul mercato rispettando le regole. A Roma il discorso attecchisce facilmente, perché i minimarket sono ormai parte del paesaggio urbano: aperti fino a tardi, pieni di acqua, alcolici, snack e prodotti per turisti, spesso in locali piccoli e costosi. Per molti residenti sono comodi. Per altri sono il simbolo di un commercio ripetitivo, povero di qualità e difficile da governare. Su questo terreno la politica trova consenso in fretta. La realtà, però, è più scomoda.

Roma e i suoi 3.000 minimarket: perché il Campidoglio frena le nuove aperture

Nel cuore della Capitale si stimano oltre 3.100 minimarket nelle zone più centrali. Una concentrazione che spiega la scelta del Comune di intervenire sulle nuove aperture. Il Campidoglio ha già ottenuto una sponda importante anche sul piano amministrativo, con il via libera alle limitazioni nelle aree più delicate del centro storico. L’obiettivo dichiarato è difendere il decoro, alleggerire quartieri ormai saturi e impedire che intere strade diventino una fila di piccoli negozi tutti uguali, spesso legati al turismo mordi e fuggi. Ma non è solo una questione di vetrine e insegne.

Dietro c’è un conto economico molto concreto. Una licenza, secondo stime circolate tra gli operatori del settore, può arrivare a valere anche 3.000 euro per un negozio di appena 25 metri quadrati. Poi ci sono affitto, bollette, personale, fornitori, consulenze e pratiche amministrative. In alcune zone i margini sono stretti. Se un’attività resta aperta molte ore al giorno e vende prodotti a basso prezzo, la domanda viene da sé: come regge davvero quel bilancio? Qui nascono i sospetti, ma anche il rischio di fare di tutta l’erba un fascio. Una fonte attiva nella grande distribuzione, citata dalla stampa locale, ha collegato alcune attività alla possibile copertura di flussi finanziari non sempre leciti.

È un tema reale, da non liquidare come semplice allarmismo. Allo stesso tempo, migliaia di piccoli negozi lavorano regolarmente, pagano fornitori, imposte e contributi, e spesso per famiglie immigrate rappresentano il primo passo verso una stabilità economica. Una politica sulle licenze deve distinguere. Non colpire alla cieca. Altrimenti il rischio è che una regola commerciale diventi, nei fatti, un filtro sociale.

Licenze, controlli e sequestri: dov’è il vero nodo della legalità

La legalità commerciale a Roma non si misura solo contando quanti minimarket aprono o chiudono. Si vede nelle licenze, negli orari, nella vendita di alcolici, nei contratti di lavoro, nei registratori di cassa, nelle intestazioni delle società, nei subentri troppo frequenti e nei rapporti con i fornitori. A inizio giugno, nelle aree centrali, una ventina di negozi è stata chiusa perché non in regola con autorizzazioni e requisiti. Interventi che fanno rumore, soprattutto in quartieri già segnati da tensioni tra residenti, turisti e commercianti. Ma raccontare l’irregolarità come se fosse una specialità dei piccoli esercenti stranieri sarebbe fuorviante. Proprio a Roma, i Finanzieri del Comando Provinciale hanno smantellato una rete di frode fiscale nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, con sequestri per circa 4,5 milioni di euro.

È un dato che cambia la prospettiva: evasione e frodi non stanno solo nei negozi di venticinque metri quadrati, ma anche in filiere molto più strutturate, dove le società si moltiplicano, le fatture girano e i vantaggi fiscali diventano sistema. La differenza è nella visibilità. Il minimarket sotto casa si nota: resta aperto fino a mezzanotte, mette casse d’acqua sul marciapiede, vende birre fredde ai turisti. Una frode nella distribuzione, invece, può restare nascosta per anni, dietro bilanci, passaggi societari e forniture all’apparenza regolari. Per questo la risposta pubblica dovrebbe muoversi su due piani: controlli rapidi sulle attività di strada e indagini patrimoniali serie sulle filiere più grandi. Fermarsi alla serranda abbassata produce titoli. Non sempre, però, restituisce giustizia al mercato.

C’è poi il nodo degli uffici e delle procedure. Se aprire, cedere o rilevare un’attività diventa un percorso opaco, trovano spazio intermediari improvvisati, prestanome e consulenti senza scrupoli. Se invece le regole sono chiare, i controlli prevedibili e le sanzioni certe, anche il piccolo imprenditore straniero ha meno margini per sbagliare o per essere usato da altri. La legalità nei quartieri non nasce solo dalla repressione. Nasce anche da uffici comunali che funzionano, banche dati che parlano tra loro e controlli non fatti a ondate.

Imprenditoria straniera, il paradosso: cresce, lavora e può assumere di più

Il paradosso è tutto qui: mentre una parte del discorso pubblico descrive l’imprenditoria immigrata come un problema, i numeri la mostrano come una delle componenti più dinamiche dell’economia italiana. Secondo il rapporto Idos, in un periodo in cui le imprese italiane hanno perso quasi l’8%, quelle guidate da cittadini stranieri sono cresciute del 46,9%. Non è più una nicchia folkloristica fatta solo di kebab, phone center e minimarket. L’imprenditoria immigrata rappresenta ormai più di un’impresa su dieci nel Paese. Roma, per dimensione e composizione sociale, è uno dei laboratori più evidenti.

La Capitale attira lavoro, reti familiari, piccoli investimenti continui. Molti imprenditori stranieri partono da settori dove è più facile entrare, ma anche più difficile restare: commercio alimentare, servizi alla persona, ristorazione, edilizia leggera, logistica. Sono mondi duri, competitivi, spesso esposti a sfruttamento e lavoro informale. Ma sono anche i luoghi dove si costruiscono competenze, relazioni e capacità di stare sul mercato. Ridurre tutto alla categoria dei negozi sospetti significa perdere metà della storia.

Il rapporto Idos segnala anche un margine di crescita ancora ampio: solo il 12,9% dei lavoratori immigrati ha un’attività autonoma, contro il 20,9% degli italiani. Vuol dire che molti lavoratori stranieri restano dipendenti, spesso in posizioni fragili, pur avendo reti e capacità per mettersi in proprio. La distanza non indica arretratezza, ma ostacoli: accesso al credito, burocrazia, conoscenza delle norme, affitti, diffidenza delle banche, barriere linguistiche e, a volte, controlli vissuti più come punizione che come guida. Un altro dato pesa sul futuro: circa il 27% degli imprenditori immigrati assume dipendenti, una quota vicina alla media europea ma ancora sotto il 33,9% degli imprenditori nativi. Se queste imprese riuscissero a crescere e a strutturarsi meglio, potrebbero diventare un motore occupazionale più forte anche per lavoratori italiani. La vera domanda, allora, non è se i minimarket a Roma vadano controllati.

Certo che vanno controllati. La domanda è se Roma vuole solo limitare un fenomeno visibile o governare una trasformazione economica già avvenuta. La stretta sulle licenze può avere senso se protegge quartieri saturi, commercio regolare e qualità urbana. Diventa miope se confonde il decoro con la selezione etnica, o se usa l’illegalità di alcuni per oscurare la vitalità di molti. Nel caso dei minimarket a Roma, la linea più seria passa da controlli uguali per tutti, licenze trasparenti, contrasto ai prestanome e politiche capaci di accompagnare l’impresa straniera fuori dalla precarietà. Una città che vive di turismo, servizi e lavoro migrante non può permettersi slogan troppo semplici. Le serrande raccontano molto. Ma bisogna saper leggere anche quello che c’è dietro.