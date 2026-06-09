Roberto Vannacci entra nella partita per Roma 2027. Giovedì 4 giugno 2026, al Salone delle Fontane all’Eur, l’ex generale ha annunciato che Futuro nazionale vuole presentarsi alle elezioni comunali del 2027 con una propria lista, una squadra e un candidato sindaco. Obiettivo: correre per il Campidoglio, sfidando l’amministrazione di Roberto Gualtieri e muovendosi dentro un centrodestra che, al momento, non ha ancora trovato un nome condiviso. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa del primo evento romano del movimento, “La mia patria è un’idea”, dedicato a nazione, identità e rappresentanza politica.

All’Eur il primo passo: Futuro nazionale punta al Campidoglio

“A Roma saremo presenti a partire dal 2027, avremo una squadra, che sarà una squadra forte, e stiamo lavorando anche a un candidato sindaco”. Con queste parole, davanti ai giornalisti, Roberto Vannacci ha messo Futuro nazionale dentro la corsa per il Campidoglio.

Non più soltanto comitati, circoli o apparizioni pubbliche. Ora c’è l’intenzione dichiarata di costruire una lista e una proposta politica per la Capitale. L’appuntamento al Salone delle Fontane, all’Eur, aveva anche un peso simbolico evidente: bandiere tricolori, sostenitori arrivati in anticipo, foto, strette di mano. L’ex generale è stato accolto sulle note della colonna sonora de “Il Gladiatore”. Poi l’inno di Mameli, cantato con la mano sul petto, ha chiuso la parte più scenografica dell’apertura. Tra le prime file, un militante ha detto: “Qui si vede se il movimento esiste davvero”.

Vannacci ha rivendicato i numeri: “Siamo a 90 mila iscritti. La paura fa 90, parlano tutti di noi”.

Candidato sindaco, il nome manca ancora: la squadra prende forma

Il punto politico resta uno: chi sarà il candidato sindaco di Roma. Vannacci non ha fatto nomi. Non ha chiarito se si tratterà di una figura interna a Futuro nazionale o di un profilo civico vicino alla sua area. Ha detto solo che il lavoro è iniziato e che la squadra sarà pronta per le amministrative del 2027. Non è un passaggio da poco. Presentarsi nella Capitale vuol dire affrontare una campagna lunga, costosa, esposta.

Contano i municipi, le reti nei quartieri, i dossier su trasporti, rifiuti, sicurezza urbana e manutenzione. Il richiamo nazionale, da solo, non basta. Serve una macchina sul territorio. Per questo, nelle parole dell’ex generale, la “squadra” pesa almeno quanto il nome del candidato. A Roma le liste portano voti veri: nei mercati, nelle piazze, nei comitati dei residenti, nei quartieri. E Futuro nazionale, nato attorno alla figura di Vannacci, prova adesso a trasformare il consenso personale in presenza politica organizzata.

Dalla Lega ai municipi: la rete vannacciana si muove a Roma

Il percorso romano di Futuro nazionale passa anche dalle tensioni dentro la Lega. Proprio a Roma si è visto uno dei primi strappi dell’area vicina a Vannacci dal partito di Matteo Salvini: la sezione di Ponte Milvio, tra le più conosciute del Carroccio cittadino, aveva lasciato la Lega oltre un anno fa per seguire l’ex militare.

Da lì è partita una rete che oggi prova ad allargarsi nei territori. Nei municipi si registrano i primi movimenti, a partire dal passaggio di Luigi Avveduto, consigliere del Municipio VII, in Futuro nazionale. Non è un dettaglio. I municipi romani, lontani spesso dai riflettori nazionali, sono il posto in cui il consenso si misura sulle cose concrete: buche, scuole, verde pubblico, parcheggi, linee bus. È lì che un nuovo soggetto politico deve dimostrare di avere gambe.

Nelle ultime ore è arrivato anche l’annuncio di Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato eletto con la Lega e indicato in passato come possibile nome dell’area leghista per sfidare Gualtieri. Rinaldi ha scritto su Scenari economici di condividere “gli stessi valori che ispirano Futuro nazionale”, definendolo un punto di riferimento per chi chiede una rappresentanza più coerente sui temi dell’identità e degli interessi nazionali.

Centrodestra ancora senza candidato: la mossa di Vannacci pesa sulla sfida a Gualtieri

L’annuncio di Vannacci arriva mentre il centrodestra romano non ha ancora scelto un candidato unitario per le elezioni comunali del 2027. Per mesi, nella coalizione, era circolato il nome di Giovanni Malagò, presidente del Coni, con l’idea che una decisione potesse arrivare dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Quella strada, però, non si è consolidata. E adesso il centrodestra deve tornare a cercare un profilo alternativo. In questo spazio si inserisce la mossa di Futuro nazionale, che può avere due effetti: spingere la coalizione ad accelerare oppure renderne ancora più complicati gli equilibri. Per Roberto Gualtieri, sindaco uscente, la partita è ancora lontana, ma i primi segnali ci sono già. Da una parte il centrosinistra guarda al secondo mandato.

Dall’altra il centrodestra deve decidere se ricompattarsi su un nome forte o fare i conti con nuove sigle alla sua destra. Vannacci, intanto, ha scelto di muoversi presto. E a Roma, dove le campagne elettorali iniziano sempre prima di quanto sembri, il messaggio è già arrivato.