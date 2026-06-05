E quando capita, non sempre si ha voglia — o modo — di prendere subito un farmaco. C’è però un rimedio molto usato anche fuori dagli studi medici: la digitopressione sul punto Neiguan. Per qualcuno funziona davvero e riesce ad alleggerire il fastidio in meno di un minuto, con un gesto semplice e senza bisogno di strumenti.

Dov’è il punto Neiguan e come premere bene per 30-60 secondi

Il punto Neiguan, chiamato anche P6, si trova nella parte interna dell’avambraccio, a circa tre dita sotto la piega del polso, tra due tendini che in genere si sentono bene toccando la zona mentre si piega leggermente la mano. È proprio lì che bisogna fare una pressione ferma, ma non dolorosa, con il pollice dell’altra mano, per 30-60 secondi, senza staccarsi e mantenendo un ritmo regolare. Se si è nel punto giusto, si sente una sensazione netta: una via di mezzo tra pressione e lieve indolenzimento, non un dolore vero.

Molti provano prima su un polso e poi sull’altro, soprattutto quando la nausea è legata al movimento o a un malessere più generale. È lo stesso principio dei braccialetti contro mal d’auto, mal di mare o nausea in gravidanza, che spingono in modo continuo proprio su quella zona. Va detto chiaramente: non funziona per tutti allo stesso modo. Ma non è neanche uno di quei trucchi tirati fuori online senza alcun riscontro.

Cosa c’entra il nervo vago e in quali casi il punto P6 può aiutare

La spiegazione medica più citata tira in ballo il nervo vago, una delle principali vie di collegamento tra cervello e apparato digerente, coinvolta anche nella comparsa di nausea e conati. L’idea è che la pressione sul punto P6 possa cambiare alcuni segnali nervosi e aiutare a calmare quella sensazione di stomaco “sottosopra” che accompagna il malessere.

Non è tutto chiarito fino in fondo, e gli studi su questo tema non vanno sempre nella stessa direzione. Però negli anni diverse ricerche hanno segnalato un possibile beneficio della stimolazione del Neiguan in casi concreti, come la cinetosi — quindi la nausea da viaggio — oppure la nausea che può comparire dopo un intervento chirurgico. Qui si incrociano medicina e pratiche di origine orientale, senza coincidere del tutto. Per questo conviene restare concreti: non è una cura, ma un aiuto che per alcuni può dare sollievo e per altri cambiare poco o nulla. Il punto, per chi soffre spesso di questi episodi, è che si tratta di un tentativo rapido, semplice e in genere senza rischi se fatto nel modo corretto.

Quando la digitopressione non basta e serve una valutazione medica

Il fatto che la digitopressione possa dare una mano non vuol dire che ogni nausea sia un disturbo da prendere alla leggera. Se il fastidio è molto forte, dura a lungo, si ripresenta spesso senza una causa chiara oppure si accompagna a vomito ripetuto, febbre, capogiri, dolore addominale, disidratazione o debolezza marcata, allora il quadro cambia e serve una valutazione medica.

Lo stesso vale se la nausea arriva insieme a forte mal di testa, disturbi della vista, dolore al petto, oppure se riguarda persone fragili: anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza con sintomi frequenti o chi ha già problemi digestivi noti. Anche i rimedi di casa più usati — dallo zenzero ai piccoli sorsi d’acqua, fino a cibi secchi come cracker o fette biscottate — possono aiutare, ma solo quando si resta davanti a un disturbo lieve e occasionale. Se invece il corpo continua a mandare segnali per ore o per giorni, il messaggio di solito è meno banale di quanto sembri. E il punto sul polso, da solo, non basta più.