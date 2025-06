Il mondo della scuola in fermento, e i sindacati promettono già battaglia, sulla proposta della Lega: cosa sta accadendo.

Il mondo della scuola italiana è nuovamente al centro di un acceso dibattito pubblico, innescato dalle dichiarazioni del deputato della Lega, Rossano Sasso.

Quest’ultimo ha sollevato una questione cruciale riguardante la professionalità e l’integrità dei docenti, in seguito a un episodio controverso che ha visto un professore esprimere auguri di morte nei confronti della figlia del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questo evento ha riacceso i riflettori su un tema che da anni suscita polemiche: la qualità dell’insegnamento e la selezione degli insegnanti.

Test psicoattitudinali ai professori, la proposta della Lega

Sasso ha dichiarato su Facebook che “la vicenda del professore che ha augurato la morte a una bambina non è un caso isolato”, sottolineando l’esistenza di un problema che va oltre l’individualità di un singolo docente. La sua affermazione si basa su una percezione diffusa, secondo cui all’interno del corpo docente ci siano figure “indegne” o “inadatte” a ricoprire il loro ruolo. Un’affermazione che ha suscitato reazioni contrastanti, sia tra i colleghi insegnanti sia tra le famiglie degli studenti.

Il riferimento diretto al caso specifico riguarda un post pubblicato e successivamente rimosso da un docente, in cui si augurava alla figlia della Meloni “la stessa sorte della ragazza di Afragola”, vittima di un tragico omicidio. L’insegnante ha successivamente chiesto scusa, ma le parole di Sasso hanno messo in evidenza un problema più ampio: l’inadeguatezza di alcuni insegnanti a gestire la loro responsabilità educativa e sociale.

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha sostenuto che “i docenti che non sono degni del ruolo che ricoprono devono essere sanzionati”, un’affermazione che risuona con forza in un contesto in cui la figura dell’insegnante è spesso messa in discussione. Sasso ha poi evidenziato come la categoria degli insegnanti non possa essere infangata da una minoranza, ma ha ribadito l’importanza di fare chiarezza e garantire che i docenti non siano solo scelti sulla base di prove scritte, ma anche su criteri attitudinali.

In questo contesto, Sasso ha proposto di introdurre test psicoattitudinali per i futuri docenti, sia nei concorsi di reclutamento che con valutazioni periodiche ogni cinque anni. La motivazione alla base di questa proposta risiede nella volontà di tutelare non solo gli studenti, ma anche il personale docente stesso, creando un ambiente scolastico più sano e professionale. “Chi svolge un mestiere così importante, al pari di altri impieghi pubblici, non deve essere valutato solo perché supera un quiz o una prova scritta, ma anche sotto il profilo psico-attitudinale”, ha dichiarato.

Questa proposta ha sollevato un ampio dibattito. Alcuni sostengono che i test psicoattitudinali potrebbero effettivamente contribuire a una selezione più accurata degli insegnanti, prevenendo casi di comportamenti inadeguati. Altri, tuttavia, temono che tali misure possano ledere la libertà di insegnamento e creare un clima di sfiducia tra le istituzioni e i docenti. La sinistra e i sindacati, in particolare, hanno già espresso le loro riserve su questa proposta, ritenendola un attacco diretto alla professione docente.

Da un punto di vista pratico, l’introduzione di test psicoattitudinali richiederebbe una ristrutturazione significativa del sistema di reclutamento e formazione degli insegnanti. Attualmente, il percorso per diventare docente in Italia è già complesso e articolato, comprendendo lauree specifiche, concorsi e tirocini. Aggiungere un ulteriore livello di valutazione potrebbe risultare oneroso e complicato.

Inoltre, c’è la questione della soggettività dei test psicoattitudinali. Chi definirebbe i criteri e gli standard necessari per valutare le attitudini degli insegnanti? Esiste il rischio che tali test possano essere influenzati da bias personali o politici, portando a un’ulteriore polarizzazione all’interno del corpo docente.

Il dibattito si allarga, coinvolgendo esperti di pedagogia, psicologia e politica. Alcuni educatori affermano che misure preventive e formative dovrebbero essere la priorità, piuttosto che punizioni e test. La formazione continua e il supporto psicologico per i docenti potrebbero rappresentare un modo più efficace per garantire un’educazione di qualità, piuttosto che la creazione di ulteriori barriere all’ingresso nella professione.

Sebbene la proposta di Sasso possa sembrare un tentativo di affrontare un problema serio, è fondamentale considerare le implicazioni a lungo termine di tali misure. La scuola è un ambiente complesso, dove la relazione tra insegnanti e studenti è fondamentale e dove ogni intervento deve essere ponderato e ben calibrato. La questione della qualità dell’insegnamento rimane centrale, così come la necessità di una maggiore attenzione al benessere e alla professionalità di chi lavora nel settore educativo.