Roma, 8 agosto 2025 – Sono ufficialmente partite le convocazioni per le immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2025/26, come previsto dalla nota ministeriale n. 180375 del 7 agosto 2025. Questo documento trasmette il decreto contenente il contingente delle assunzioni e dà il via alle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole italiane.

Come e dove controllare gli avvisi e i turni di convocazione

Non esiste una data unica e valida per tutti per la convocazione: è fondamentale che gli interessati prestino la massima attenzione alle comunicazioni inviate dal sistema informatico del Ministero e agli avvisi pubblicati dagli Uffici scolastici provinciali (USP). Questi ultimi rendono noti i turni di convocazione a cui il personale ATA deve attenersi per procedere alla scelta della sede di servizio.

La tempistica è particolarmente serrata: solitamente è previsto un arco temporale molto breve per effettuare la scelta della sede, spesso pochi giorni, quindi è consigliabile monitorare costantemente la propria casella di posta elettronica e il portale dedicato per non perdere la convocazione.

Le domande per la scelta della sede si presentano esclusivamente tramite la piattaforma telematica Polis Istanze Online, che anche quest’anno consente agli aspiranti di esprimere eventualmente la rinuncia esplicita al ruolo, una novità introdotta per garantire maggiore chiarezza e trasparenza nelle procedure.

Funzioni telematiche già attive per le operazioni di immissione in ruolo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha informato gli Uffici Scolastici Regionali (USR) che, a partire dalle ore 16:00 di oggi, sono attive le funzioni telematiche del Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) necessarie per l’avvio delle operazioni di immissione in ruolo.

Sono pertanto operative le funzioni che consentono l’apertura dei turni di convocazione e la presentazione delle istanze per la scelta della sede da parte degli aspiranti inseriti utilmente nelle graduatorie ATA 24 mesi. Questo passaggio è cruciale per garantire un corretto svolgimento delle nomine e per assicurare che ogni candidato possa selezionare la sede più vicina alle proprie esigenze.

Conseguenze per chi non presenta domanda o non rinuncia esplicitamente

È importante sottolineare che chi non presenta domanda per la scelta della sede o non comunica esplicitamente la rinuncia all’assunzione rischia di vedersi assegnare una sede d’ufficio. Questa assegnazione automatica è prevista perché chi non partecipa alla procedura è considerato assente e quindi non può scegliere autonomamente.

La mancata presentazione della domanda o la mancata rinuncia formale comportano, inoltre, conseguenze amministrative che possono anche precludere future possibilità di assunzione. Pertanto, agli aspiranti si raccomanda di agire tempestivamente e con attenzione per non incorrere in penalizzazioni.

L’avvio delle convocazioni per il personale ATA rappresenta un passaggio fondamentale per il sistema scolastico italiano nella gestione delle risorse umane. La procedura informatica, ormai consolidata, permette di gestire in modo efficiente e trasparente un processo complesso, assicurando che le assunzioni avvengano nel rispetto delle graduatorie e delle normative vigenti.

Il monitoraggio costante dei canali ufficiali e la tempestiva risposta alle convocazioni sono elementi chiave per chi aspira a una stabilizzazione nel settore scolastico come personale ATA.