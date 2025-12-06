È stato ufficialmente pubblicato il bando di concorso ordinario per titoli ed esami volto all’assunzione a tempo indeterminato di 210 docenti di sostegno nelle scuole statali della Provincia autonoma di Trento.
Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i professionisti dell’istruzione specializzati nell’insegnamento a studenti con bisogni educativi speciali, riflettendo l’impegno locale nel garantire un supporto qualificato e stabile nelle scuole.
Requisiti specifici per la partecipazione al concorso
Per la scuola primaria, i candidati devono possedere una combinazione di titoli specifici. In particolare, è richiesto uno tra i seguenti titoli di studio: laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo scuola primaria o ciclo unico), diploma magistrale, diploma di liceo socio-psico-pedagogico o diploma sperimentale linguistico conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002. A questi si deve aggiungere il possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno nella scuola primaria o un titolo estero equivalente riconosciuto in Italia.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, i requisiti includono l’abilitazione all’insegnamento per una classe di concorso del grado corrispondente, oppure un titolo di studio valido per l’accesso a tale classe di concorso secondo la normativa vigente. Inoltre, è indispensabile il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno specifico per il grado scolastico richiesto o un titolo estero equipollente.
Un aspetto rilevante del bando riguarda la possibilità di partecipazione anche per coloro che, alla scadenza per la presentazione delle domande, risultano iscritti a un corso di specializzazione per il sostegno, a patto che conseguano il titolo entro giugno 2026. In questi casi, l’inserimento in graduatoria avverrà con riserva e senza attribuzione di punteggio per i titoli specifici di accesso, consentendo comunque di accedere alle successive fasi del concorso.
Il concorso si articola in tre distinte prove, fondamentali per la selezione dei candidati più preparati:
- Prova scritta: come indicato all’articolo 8 del bando, questa fase verifica le competenze teoriche e pratiche relative all’insegnamento su posto di sostegno.
- Prova orale: secondo quanto previsto dall’articolo 9, questa fase valuta le capacità comunicative, metodologiche e l’approfondimento delle tematiche inerenti il sostegno.
- Valutazione dei titoli: la documentazione relativa ai titoli di studio e di specializzazione viene esaminata per attribuire un punteggio che contribuisce alla graduatoria finale.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 10:00 di lunedì 5 gennaio 2026, un termine da non perdere per tutti coloro che ambiscono a una carriera stabile e qualificata nell’ambito dell’insegnamento per studenti con bisogni educativi speciali nelle scuole trentine.