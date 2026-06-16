La Vespa torna a prendersi Roma, non solo come mezzo di trasporto ma come pezzo di memoria italiana. Per gli 80 anni della Vespa, Piaggio porta nella Capitale quattro giorni di appuntamenti, dal 25 al 28 giugno, con il Vespa Village al Foro Italico, una moneta celebrativa, una mostra storica e una grande parata in città. Attesi appassionati da 60 Paesi e dai cinque continenti: un segnale chiaro di quanto lo scooter nato nel dopoguerra continui a parlare anche fuori dall’Italia. Roma, con le sue strade e il suo immaginario cinematografico, diventa così il palcoscenico naturale di un compleanno che tiene insieme design, costume popolare e industria.

Dal 25 al 28 giugno, il Vespa Village accende il Foro Italico

Il cuore della festa sarà il Vespa Village, allestito al Foro Italico dal 25 al 28 giugno. L’apertura ufficiale è fissata alle 13 del 25 giugno. La scelta del luogo non è casuale: uno spazio grande, riconoscibile, adatto ad accogliere club, collezionisti, curiosi e romani attratti da un marchio che fa parte del paesaggio urbano tanto quanto dei garage degli appassionati. Nel villaggio Piaggio racconterà gli 80 anni della Vespa con esposizioni, incontri, attività per il pubblico e momenti di spettacolo. L’arrivo dei vespisti sarà internazionale, con partecipanti da ogni continente, molti dei quali raggiungeranno Roma proprio in sella al loro scooter.

L’aria sarà quella dei grandi raduni, ma con un’impronta romana ben visibile: festa cittadina, rito popolare e celebrazione industriale nello stesso spazio. Tra gli appuntamenti annunciati c’è anche un dj set con Radio Deejay, pensato per dare al villaggio un tono vivo, non da semplice museo. Non solo nostalgia, quindi, ma una comunità che si ritrova attorno a un oggetto ancora presente nelle città, nei viaggi brevi, nelle collezioni private e nell’immaginario turistico italiano.

Moneta speciale e foto d’archivio: la Vespa racconta i suoi 80 anni

La prima giornata porterà subito due segni destinati a restare oltre la festa. Piaggio presenterà una moneta celebrativa coniata in 5.000 copie, acquistabile online oppure direttamente al Villaggio del Foro Italico. Un pezzo da collezione, certo, ma anche un modo per trasformare l’anniversario in un oggetto concreto, come accade quando un prodotto industriale smette di essere soltanto utile e diventa patrimonio condiviso. Accanto alla moneta sarà inaugurata una mostra fotografica storica, dedicata al cammino della Vespa dagli anni della ricostruzione fino alla diffusione nel mondo.

Le immagini racconteranno ciò che una scheda tecnica non può dire: famiglie in viaggio, ragazzi sulle strade di provincia, turisti a Roma, campagne pubblicitarie, set cinematografici, officine e raduni. Dal primo modello del dopoguerra agli scooter più recenti, la Vespa ha attraversato decenni di cambiamenti sociali senza perdere la sua forma riconoscibile. Il dato dei 20 milioni di veicoli venduti nel mondo dà la misura del fenomeno commerciale. La mostra, però, guarda anche all’altra parte della storia: la Vespa come simbolo di mobilità accessibile, libertà personale e modernità leggera, agile, spesso sorridente.

Diecimila vespisti in parata: Roma diventa una grande strada in movimento

Il momento più atteso arriverà sabato 27 giugno, quando circa diecimila vespisti attraverseranno Roma in parata. Le iscrizioni già raccolte raccontano la dimensione dell’appuntamento: non una semplice sfilata di mezzi d’epoca, ma una lunga coreografia urbana capace di unire centro storico e quartieri meno centrali. Il rombo inconfondibile della Vespa, moltiplicato per migliaia di esemplari, diventerà per alcune ore una colonna sonora cittadina. Il percorso, secondo quanto annunciato, toccherà zone diverse della Capitale, dalle aree monumentali più note a quelle meno battute dal turismo internazionale.

È qui che la parata trova il suo senso più forte. La Vespa non appartiene solo alle cartoline di Vacanze romane, ma anche alla vita di tutti i giorni: i tragitti casa-lavoro, le soste davanti ai bar, i cortili condominiali, i lungotevere percorsi in fretta. Raduni di questo tipo funzionano quando riescono a tenere insieme il collezionista preciso, il proprietario affezionato e lo spettatore capitato lì per caso. Roma offre una scenografia potente, ma il successo passerà dalla capacità di far emergere l’anima popolare dello scooter, quella che ha reso il marchio Piaggio familiare a generazioni diverse.

La parata dei diecimila sarà probabilmente l’immagine più fotografata dell’anniversario. E forse anche la più vicina allo spirito originario della Vespa: muoversi, attraversare la città, occuparne lo spazio senza troppa solennità.

Gualtieri e il mito della Vespa, dall’industria del dopoguerra al cinema romano

Presentando le quattro giornate in Campidoglio, il sindaco Roberto Gualtieri ha richiamato il valore storico della Vespa come simbolo dell’Italia uscita dalla guerra e avviata verso una nuova stagione sociale. Centrale il riferimento alla riconversione industriale: Piaggio arrivava dall’aeronautica e i primi esemplari dello scooter usavano soluzioni e componenti legati a quel mondo, comprese le sospensioni derivate dagli aerei.

Da qui nasce una lettura forte: il passaggio da un’economia di guerra a un’economia pensata per il benessere quotidiano, la mobilità alla portata di molti, una vita più libera. Gualtieri ha ricordato anche il legame con il cinema, perché Roma ha avuto un ruolo decisivo nel fissare la Vespa nell’immaginario internazionale. Da Vacanze romane a Caro diario, passando per molte altre apparizioni sul grande schermo, lo scooter è diventato un segno immediato: basta una sagoma, un manubrio, una curva tra i palazzi per evocare un’intera stagione culturale.

Per Piaggio, festeggiare nella Capitale non è solo una scelta promozionale. È un ritorno in uno dei luoghi che hanno allargato il mito. La sede principale dell’azienda resta a Pontedera, ma Roma ha dato alla Vespa una parte decisiva della sua leggenda visiva. Per questo gli 80 anni della Vespa al Foro Italico non celebrano soltanto un marchio longevo: raccontano un pezzo d’Italia che ha imparato a riconoscersi anche attraverso uno scooter.