Walk with Pride 2026 porta a Roma sei giorni di cultura LGBTQIA+, musica e diritti. Dal 16 al 21 giugno, via di San Giovanni in Laterano, la Gay Street di Roma, si accende con spettacoli, libri, talk, drag, cinema e concerti a pochi passi dal Colosseo. La direzione artistica è di Ezio Cristo. La manifestazione nasce dal lavoro di imprenditori attivi nella vita sociale e culturale della Capitale e punta a una cosa precisa: usare il linguaggio popolare degli eventi per parlare di diritti, rappresentazione e inclusione, senza perdere il gusto dello stare insieme in strada.

Gay Street di nuovo al centro del Pride: date, luogo e obiettivi della manifestazione

La scelta della Gay Street non è solo una questione di scenario. Via di San Giovanni in Laterano è da anni uno dei luoghi più riconoscibili della vita LGBTQIA+ romana. Una strada che ha visto visibilità, notti di socialità, momenti di tensione e battaglie politiche. Portare qui Walk with Pride 2026, dal 16 al 21 giugno, significa rimettere al centro un luogo che non è soltanto un indirizzo, ma un simbolo.

Il programma prova a tenere insieme cultura e partecipazione civile senza confini troppo rigidi: un talk prima di un dj set, una presentazione di un libro accanto a un concorso drag, un concerto che diventa occasione per allargare il pubblico. L’idea è parlare alla comunità, ma anche a chi passa, si ferma, magari si avvicina per la prima volta. Gli organizzatori vogliono valorizzare la Gay Street come luogo di incontro, confronto e festa, dentro una città che alterna aperture generose e chiusure improvvise.

Da Vladimir Luxuria ai talk sui diritti: ospiti e temi politici in programma

Il via ufficiale è fissato per lunedì 16 giugno alle 20:30, con il taglio del nastro affidato a Vladimir Luxuria, madrina dell’evento e volto che da anni unisce presenza televisiva e battaglia pubblica per i diritti. Nella stessa serata sono previsti riconoscimenti ad Antonella Elia, Nando Moscariello e Cristiana Farina, in un’apertura che mette insieme personaggi noti e protagonisti del lavoro culturale. Martedì 17 giugno il programma entra più direttamente nel terreno politico. Alle 18:00 Francesco Angeli, di Arcigay Roma, presenta il libro “Romarcobaleno”.

Alle 19:00 spazio al talk con Francesca Pascale, Nicola Di Bartolomeo del Movimento 5 Stelle e Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, con la moderazione di Ezio Cristo. Voci diverse, non sempre sovrapponibili, dentro un confronto che tocca famiglie, genitorialità, cittadinanza e linguaggio pubblico: temi che restano ogni giorno terreno di scontro. Sempre martedì sono in programma riconoscimenti a Francesco Montanari e Federico Lo Buono, seguendo una formula che alterna dibattito e omaggio.

Drag, teatro e musica dal vivo: gli appuntamenti clou con Priscilla, Le Vibrazioni ed Elenoire Ferruzzi

La parte più spettacolare di Walk with Pride 2026 occupa soprattutto le serate centrali. Mercoledì 18 giugno arriva Priscilla, intervistata da Pietro Turano alle 18:30. A seguire, la presentazione del libro di Imma Battaglia, “La mia battaglia d’amore”, con Giovanni Anversa e Rossana Praitano tra i moderatori. La stessa sera è previsto “Call Me Drag”, concorso con quattro drag già passate da Drag Race Italia in giuria: un segnale chiaro di quanto la cultura drag, un tempo legata a circuiti più sotterranei, sia ormai diventata un linguaggio popolare, televisivo, riconoscibile.

Giovedì 19 giugno il programma si infittisce. Alle 19:00 la drag Eva Paradise dialoga con la costumista Anahi Ricca, collaboratrice di Amici e di Maria De Filippi, sul costume come linguaggio e sulla sua presenza nell’immaginario LGBTQIA+. Alle 20:30 va in scena “Eterofobo”, spettacolo teatrale satirico di Gabriele Piazza. Alle 21:30 il palco passa a Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, nome forte del pop rock italiano. Sabato 20 giugno si cambia passo con un maxi dj set pomeridiano: oltre dieci deejay, più di dieci drag queen, voci e ballerini, in collaborazione con GIAM, con Elenoire Ferruzzi special guest. Dalle 22:00, la festa si sposta all’Eur Social Park con il GIAM Pride Party a ingresso libero.

Il calendario giorno per giorno, dal 16 al 21 giugno, in via di San Giovanni in Laterano

Il calendario di Walk with Pride 2026 alterna appuntamenti diurni e serali, con l’obiettivo di portare pubblico in strada per tutta la settimana. Lunedì 16 giugno si parte alle 17:30 con il dj set curato da Coming Out, prima del taglio del nastro con Vladimir Luxuria e dei riconoscimenti della serata. Martedì 17 giugno apre alle 17:00 il dj set di Latte Fresco, seguito dalla presentazione di “Romarcobaleno”, dal talk politico delle 19:00 e dai riconoscimenti a Montanari e Lo Buono. Mercoledì 18 giugno tocca a Kalispera aprire la giornata musicale, poi arrivano Priscilla, Imma Battaglia e il concorso Call Me Drag.

Giovedì 19 giugno la musica di This Must Be The Place accompagna il talk sul costume, lo spettacolo “Eterofobo” e il concerto de Le Vibrazioni. Sabato 20 giugno la Gay Street ospita il grande blocco con GIAM, prima dello spostamento all’Eur. Domenica 21 giugno, giornata finale, si apre alle 17:00 con il dj set di Kristine, prosegue alle 19:00 con la presentazione del film “A year in London” di Flaminia Graziadei, con Ursula Seelenbacher, e alle 20:00 con il talk “My existence is our protest”, dedicato alla comunità trans.

La chiusura musicale, alle 22:00, è affidata a Dark Ore. Il senso della settimana è tutto qui: una festa che non separa intrattenimento e politica, perché per molte persone LGBTQIA+ occupare una strada, raccontarsi e ballare restano gesti pubblici, non semplici abitudini del tempo libero.