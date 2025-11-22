L’ultima promozione Esselunga ha acceso l’attenzione degli appassionati di tecnologia e non solo. Lo Xiaomi Redmi A5, uno dei dispositivi più equilibrati della fascia media, arriva a un costo talmente basso da sembrare quasi un regalo. Si tratta di una di quelle offerte rare, capaci di unire un prezzo accessibile a una scheda tecnica sorprendentemente ricca per chi desidera uno smartphone affidabile senza spendere troppo. Infatti costa molto meno di una cena fuori, è un vero affare.

Esselunga, Xiaomi Redmi A5 completo e a prezzo ridotto!

Lo Xiaomi Redmi A5 LTE è un dispositivo pensato per chi cerca un telefono pratico, veloce e adatto alle attività quotidiane. Il cuore del sistema è un processore UNISOC T7250 una soluzione che garantisce una buona fluidità nelle operazioni di tutti i giorni con una memoria RAM 3GB. Il sistema operativo Android 15 rende il tutto ancora più leggero, ottimizzando i consumi e garantendo prestazioni costanti anche nelle mani di chi non ha grande familiarità con la tecnologia.

Uno degli elementi che colpiscono maggiormente è sicuramente il display. Con una diagonale da 6.88 pollici. Il pannello offre un’ottima qualità visiva per video, social, messaggistica e pagine web. Pur non puntando alla fascia premium, lo schermo riesce comunque a garantire immagini nitide e colori nitidi, rendendolo ideale per chi trascorre molto tempo davanti al telefono.

Nonostante le dimensioni generose, il dispositivo mantiene una buona maneggevolezza grazie allo spessore contenuto di 8.3 mm. Anche il peso, 193 grammi, risulta ben bilanciato e non stanca nemmeno durante un utilizzo prolungato.

Uno degli aspetti più sorprendenti del Redmi A5 è la fotocamera posteriore da 32 megapixel mentre quella enterna da 8 Mpixel. Una risoluzione così elevata nella fascia media rappresenta un punto di forza notevole. Le immagini risultano dettagliate, luminose e con una resa superiore a molti smartphone dal costo superiore. Le foto raggiungono una risoluzione di alto livello, permettendo di immortalare paesaggi, ritratti e scatti in movimento con grande precisione.

Per i contenuti video, lo smartphone registra in Full HD, una qualità più che sufficiente per vlog, clip social e riprese di momenti importanti. La batteria da 5200 mAh è uno dei motivi per cui il Redmi A5 piace a chi cerca un telefono pratico. Con un utilizzo normale, l’autonomia copre tranquillamente una giornata piena, spesso anche due. Una caratteristica sempre più importante in un periodo in cui la mobilità è diventata centrale nella vita di tutti. Il tutto ad un costo esclusivo di soli 69 euro!