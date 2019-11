Il microscopio portatile per smartphone è Italiano e si chiama Diple

L’anno scorso vi abbiamo parlato delle lenti per cellulare fabbricate da una piccola società di Genova, la Smart Micro Optics, che hanno fatto il giro del mondo. Le lenti per le fotografie macro si applicano con un comodo adesivo sulla fotocamera del cellulare e permettono di realizzare incredibili immagini e video in modalità macro.

Tra le lenti vendute c’era inoltre uno speciale kit denominato “Ultra” che permetteva di trasformare il proprio cellulare in un vero microscopio per ingrandire ancora di più e fare, per esempio, una foto ai micro organismi nell’invisibile mondo esistente dentro una goccia d’acqua.

Ora, a distanza di un anno e con l’esperienza acquisita, i ragazzi liguri delle lentine lanciano con una campagna di crowdfunding, una nuova versione del loro kit microscopio per smartphone: il nuovo prodotto si chiama Diple e ci sembra bellissimo: potente, preciso e – ovviamente – portatile.

Nel giro di pochi giorni l’obiettivo del crowdfunding di 25.000$ è stato superato e a 30 giorni dalla fine sono stati raccolti già 38.000$! Questo risultato è possibile perché il prodotto è veramente buono e già conosciuto, per cui la nuova versione non potrà che essere migliore. Le nuovi lenti e i nuovi kit verranno spediti ai finanziatori entro maggio 2020.

Cosa si può vedere col microscopio Diple per smartphone?

Vediamo un po’ meglio in cosa consiste il kit Diple: intanto la lente non si applica più con un adesivo ma la scatola del Diple si trasforma per diventare il supporto stabile e perfetto per applicare la lente. Ci sono poi tre versioni diverse di lenti, che permettono differenti livelli di ingrandimento, Diple Red che consente un ingrandimento di 35x, Diple Grey che arriva a 75x e Diple Black che arriva a 150x di ingrandimento.

Vediamo cosa si può vedere col nuovo microscopio: utilizzando Diple Black potrete addirittura guardare i vostri globuli rossi, come mostrato in questo video:

Ma per scoprire la vita dei microorganismi nelle gocce d’acqua bastano i 35 ingrandimenti di Diple Red e potrete vedere come pullula di vita una goccia d’acqua di mare, piena di Artemia salina nauplii, la cui lunghezza è circa mezzo millimetro:

Scoprire il mondo dell’infinitamente piccolo è sempre divertente ed affascinante e questo kit è un ottimo regalo per qualunque ragazza o ragazzo che ami la scienza e voglia avvicinarsi alla biologia, alla geologia, alle materie naturalistiche e in alcune circostanze è sicuramente uno strumento paragonabile a prodotti professionali più cari.

Guardate la gallery per vedere ulteriori foto o andate sulla pagina di Kickstarter per finanziare il progetto e acquistare il vostro microscopio portatile!

