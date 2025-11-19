Esselunga questo novembre è più generosa che mai, il grande discount ha dato il via – con largo anticipo – al Black Friday, estendendo le super offerte praticamente alle due ultime settimane di novembre. Le promozioni, infatti, sono iniziate lo scorso 17 novembre e continueranno fino al 30 novembre.

E nel volantino delle offerte che lasciano davvero senza parole, c’è anche una televisione pazzesca a meno di 130 euro. Se si desiderava cambiare la vecchia, o semplicemente mettere una smart tv in un’altra stanza, questo è il momento giusto per farlo. Da Esselunga c’è un prodotto a un prezzo bassissimo e non bisogna farselo scappare.

Televisione in offerta da Esselunga, mai stata così scontata

Da Esselunga, ancora per pochi giorni, c’è un’offerta davvero conveniente: la smart tv QLEB SABA a soli 129,00 euro, un prezzo bassissimo. Se si voleva cambiare la televisione, questo è il momento giusto per farlo, questa smart tv è 32 pollici, dotata di connessioni 2 HDMI, 1 USB, CI, Wi-Fi e Bluetooth.

Si tratta di un elettrodomestico che ha un ottimo rapporto qualità prezzo, questo modello in offerta da Esselunga, coniuga una serie di funzionalità standard ad altre piuttosto elevate, se a questo si unisce il prezzo così vantaggioso, è un’offerta che non bisogna lasciarsi scappare.

Questo modello QLEB SABA ha una risoluzione 1920 x 1080 e una potenza audio 2x8W, standard tecnici che rientrano nella norma e che, anche se non sono eccellenti, sono nettamente superiori rispetto al prezzo in cui questo prodotto è in vendita. Che sia un regalo di Natale, un acquisto per completare casa, è il momento di correre da Esselunga e aggiudicarsi questa televisione, senza perdere tempo. L’offerta sarà valida fino al prossimo 30 novembre e, a quanto pare, sta già andando a ruba.

Un’offerta che rientra nel maxi volantino che Esselunga ha pubblicato in occasione dell’arrivo del Black Friday 2025, perché fare offerte solo per 24 ore, quando puoi estenderle a due settimane? Così il grande discount, in un certo senso, ha anticipato il Natale. Con questi prezzi è il momento di fare acquisti, per se stessi, per regali di Natale o per qualsiasi altra ragione.

Questo televisore è proprio quello che serve se si desidera aggiungerne uno in cucina, piuttosto che in una stanza dove prima non c’era. E’ un validissimo schermo da usare negli studi o in ufficio, insomma può essere utilizzato in diversi modi, con un prezzo del genere – qualora servissero – se ne possono acquistare anche di più.