Le Grotte di Falvaterra, a poco più di un’ora dalla Capitale, sono uno di quei posti che tanti laziali conoscono solo di nome. Eppure si visitano con una spesa tutto sommato contenuta: per il percorso classico, il biglietto parte da 7 euro.

Dentro le Grotte di Falvaterra: il percorso tra Rio Obaco, rapide e roccia scolpita dall’acqua

La particolarità di questo sito è semplice: non è una grotta “ferma”, da guardare in silenzio come fosse un museo naturale. Qui l’acqua continua a muoversi, a scavare, a lasciare il segno. Il protagonista è il Rio Obaco, che attraversa il complesso sotterraneo e accompagna la visita con un rumore costante, tra rapide, piccoli salti e tratti più calmi. Il percorso unisce la parte attiva della cavità, dove il fiume scorre ancora, e quella fossile, dove il tempo ha lasciato formazioni bianche di carbonato di calcio, stalattiti, stalagmiti, colonne e concrezioni dalle forme più curiose, quelle che le guide chiamano spesso “spaghetti” o “meduse”. L’impatto visivo è forte, perché qui la roccia non fa solo da sfondo: sembra quasi qualcosa di vivo, costruito lentamente nei secoli. Ed è proprio questo il punto. Non è la classica passeggiata nella natura, ma un ingresso vero nel sottosuolo del Lazio, in un paesaggio che da fuori non si immagina nemmeno.

Lago Blu, pipistrelli e Niphargus: cosa vedere nel sito scoperto nel 1964

Il luogo fu scoperto nel luglio del 1964 da Lamberto Ferri Ricchi, considerato il primo speleosub d’Italia. Un dettaglio che dice già molto del carattere di queste grotte, nate da un rapporto stretto con l’esplorazione, con l’acqua e con i passaggi sotterranei. Tra le immagini che restano più impresse c’è il Lago Blu, un piccolo specchio d’acqua dalle tonalità turchesi, noto soprattutto per la sua forma a cuore. Può sembrare un particolare quasi folkloristico, ma dal vivo colpisce davvero, anche perché compare all’improvviso in un ambiente severo, roccioso, quasi austero. Poi ci sono gli abitanti della cavità, meno evidenti ma altrettanto importanti: i pipistrelli, che qui trovano un habitat adatto, e i rari Niphargus, piccoli crostacei tipici degli ambienti sotterranei, segno di un ecosistema delicato. Chi visita il sito deve tenerlo presente: non è un’attrazione costruita a tavolino, ma un ambiente naturale con equilibri propri. Ed è anche per questo che, a tratti, sorprende più di luoghi molto più famosi.

Come visitarle nel 2026: accessibilità, tour guidati, biglietti e Museo della Speleosubacquea

Nel 2026 le grotte sono aperte tutto l’anno e la formula più semplice resta la visita turistica guidata, che dura circa mezz’ora. Il biglietto intero costa 7 euro, mentre il ridotto è di 5 euro per i bambini tra 6 e 12 anni, per le scuole, i gruppi numerosi e gli enti convenzionati; l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per le persone con disabilità. C’è poi un aspetto che qui pesa davvero: l’accessibilità. Il percorso ha pendenze minime e non presenta scalini, una caratteristica per niente scontata in un sito sotterraneo. Per chi vuole un’esperienza più intensa c’è anche la visita speleoturistica, su prenotazione. A questo si aggiunge una novità recente, il Museo della Speleosubacquea, legato al progetto Immersive Caves, pensato per raccontare l’esplorazione subacquea con installazioni multimediali e strumenti didattici. È un tassello in più che aiuta a capire perché Falvaterra non sia soltanto una meta da foto veloce, ma un luogo dove geologia, acqua e ricerca si intrecciano in modo raro. E quando si torna alla luce, la sensazione non è quella di aver fatto una semplice gita: sembra piuttosto di aver sbirciato, per un momento, un mondo che di solito resta nascosto sotto i nostri piedi.