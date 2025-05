Federica Panicucci, da anni, è diventata il volto dell’informazione mattutina di canale 5. Dal lunedì al venerdì, insieme a Francesco Vecchi, conduce Mattino 5 con cui informa i telespettatori sui vari fatti di cronaca che sconvolgono l’Italia. Puntuale come un orologio, ogni giorno, la conduttrice entra nelle case degli italiani con il suo sorriso e la sua professionalità.

Nelle ultime ore, però, è arrivato l’annuncio che cambia tutti e che ha lasciato senza parole i fan che, per i prossimi mesi, dovranno rinunciare alla presenza di Federica Panicucci. Al suo posto, infatti, alla guida della trasmissione mattutina di canale 5, arriverà un altro volto noto del piccolo schermo, altrettanto apprezzato dai telespettatori.

Federica Panicucci in vacanza: chi arriva al suo posto su canale 5

Dopo otto mesi di diretta, per Federica Panicucci e Francesco Vecchi sta per arrivare il momento delle vacanze. Mattino 5 dovrebbe andare in onda fino a giugno per poi lasciare spazio ad un’altra trasmissione. Mediaset, infatti, non rinuncia all’informazione e per i mesi estive trasforma Mattino 5 in Morning News che sarà affidato ad un giornalista molto apprezzato dai telespettatori.

Come fa sapere Giuseppe Candela per Dagospia, infatti, a condurre Morning News sarà Dario Maltese, giornalista del Tg5 che, con la sua professionalità, continuerà ad informare i telespettatori su tutto ciò che accadrà anche durante i mesi estivi.

“Il tentativo di valorizzare le risorse interne, in arrivo anche dal tg, continua a Cologno Monzese. Sarà ancora una volta Dario Maltese, giornalista del Tg5, a condurre Morning News, lo spin off estivo di Mattino 5″, scrive Giuseppe Candela per Dagospia.

Per Dario Maltese non è una novità la conduzione in diretta. Oltre ad essere un volto del Tg5, infatti, ha sostituito anche Myrta Merlino in alcune puntate di Pomeriggio 5. A proposito di Myrta Merlino, quest’ultima dovrebbe condurre Pomeriggio 5 fino al prossimo 6 giugno per poi lasciare il timone della trasmissione a qualche collega.

La conduzione di Myrta Maltese a Pomeriggio 5 sarebbe in bilico e tra i probabili eredi della Merlino che potrebbe passare su Rete 4 con un talk show politico, ci sarebbe proprio Dario Maltese.

Tuttavia, per l’ufficializzazione del palinsesto Mediaset 2025/2026 mancano ancora diverse settimane e solo allora arriverà l’ufficializzazione delle varie voci che stanno circolando. Quel che è certa è la presenza di Dario Maltese a Morning News per sostituire Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi che torneranno alla guida del programma d’informazione a settembre.