Stefano De Martino e Gerry Scotti, in vista della sfida di cui potrebbero essere protagonisti se Mediaset deciderà di mandare in onda anche in autunno La ruota della fortuna, forte degli ascolti estivi, stanno infiammando anche l’informazione televisiva. Dopo la scelta di Pier Silvio Berlusconi di puntare su La ruota della fortuna portando Gerry Scotti a lavorare per tutta l’estate, il conduttore sta conquistando la scena non solo per gli ascolti che stanno facendo respirare Mediaset dopo gli ultimi risultati non soddisfacenti dei vari programmi, ma anche per alcune sue dichiarazioni.

Protagonista da anni del mondo della televisione, considerato il re dei game show, Gerry Scotti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di Stefano De Martino e del successo che sta avendo Affari tuoi. Le parole utilizzate da Scotti, tuttavia, stanno facendo rumore.

Gerry Scotti punge Stefano De Martino

“Affari Tuoi assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia (…)“. Con queste parole, Gerry Scotti ha commentato il successo di Affari tuoi che tornerà in onda su Raiuno a settembre. Il conduttore Mediaset, però, si è anche lasciato andare a dichiarazioni su Stefano De Martino, diventato il volto di Raiuno e che piace davvero a tutti.

Dopo essere stato un allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi; dopo aver lavorato nello stesso talent show prima come ballerino professionista e poi come conduttore del daytime, Stefano De Martino ha spiccato il volo sulla. Su Raidue ha condotto programmi come Bar Stella e Stasera tutto è possibile che condurrà nella prossima stagione televisiva ma è su Raiuno, al timone di Affari tuoi, che è arrivata la sua consacrazione.

Parlando del successo di De Martino ai microfoni de La Repubblica, in particolare, Scotti ha detto: “Essere fusto aiuta…Ha l’età che avevo io quando ho cominciato, solo che Berlusconi mi diceva che sembravo un ragioniere della Brianza, lui è uno strafico di Napoli…”.

Scotti, inoltre, non ha nascosto di essere sempre stato infastidito dai paragoni tra gli ascolti di Affari tuoi e quelli di Striscia la Notizia: “A me sembrava ingiusto soppesare i risultati del tg satirico con un gioco: ‘Striscia perde con i pacchi’ mi dava fastidio, ci ero seduto io su quella scrivania…”.

In vista di settembre, infine, Scotti è convinto che la sfida sarà più equa anche se, per il momento, non si sa ancora con quale programma Mediaset sfiderà la Rai e Affari tuoi.