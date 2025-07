I movimenti planetari più influenti coinvolgono Saturno e Nettuno in Ariete, protagonisti di importanti cambiamenti specialmente per i segni di Fuoco e d’Aria, mentre Venere e Giove in Cancro doneranno dolcezza, serenità e prosperità economica ai segni d’Acqua e di Terra. Questa estate invita a vivere con consapevolezza e un pizzico di audacia, tra amori appassionati, viaggi inaspettati e decisioni decisive.

L’estate 2025 vedrà un lungo transito di Mercurio in Leone, che stimolerà curiosità, vitalità e voglia di socializzare, soprattutto per i segni come Gemelli, Leone e Sagittario. Tuttavia, verso la fine della stagione, il pianeta della comunicazione cambierà direzione, mettendo alla prova la concentrazione e la chiarezza mentale, richiedendo attenzione a distrazioni e malintesi.

Venere, il pianeta dell’amore, regalerà momenti intensi di romanticismo e passione, facendo battere più forte molti cuori. Inoltre, Marte in Bilancia tra agosto e settembre spronerà al coraggio, all’energia fisica e alla voglia di mettersi in gioco, specialmente in ambito sportivo e relazionale. Che siate in cerca di emozioni forti, stabilità o semplicemente pace sotto il sole, le stelle promettono novità interessanti per ogni segno zodiacale.

Previsioni segno per segno: focus su amore, lavoro e benessere

Ariete

Saturno e Nettuno nel segno promettono cambiamenti significativi per chi è nato a marzo, con un’estate vivace e dinamica. Mercurio in Leone favorirà viaggi piacevoli e una vita sociale attiva, ideale per ampliare la cerchia di amicizie. Tuttavia, Giove in Cancro limita le finanze, suggerendo prudenza nelle spese, specialmente per i nati nella seconda decade. Da agosto a settembre, Marte in Bilancia potrebbe aumentare aggressività e diffidenza, ma Venere in Leone garantirà un settembre d’oro in amore.

Toro

Venere in Cancro fino al 25 agosto donerà dolcezza e fascino irresistibile, accompagnata da una forma fisica ottimale. Nonostante qualche imprevisto nei viaggi a causa di Mercurio dissonante, la compagnia di un buon libro o una passeggiata saranno ottimi antidoti. Da settembre, con Mercurio favorevole, si prevedono incontri piacevoli e una ripresa lavorativa brillante.

Gemelli

Mercurio in Leone sarà il vostro alleato per tutta l’estate, infondendo vivacità, curiosità e voglia di socializzare. Attenzione però a settembre, quando Mercurio potrebbe causare distrazioni. Marte in Bilancia vi renderà dinamici e intraprendenti, ideali per sport come tennis e vela. Venere, infine, vi offrirà nuove opportunità sentimentali.

Cancro

Nonostante le difficoltà iniziali imposte da Saturno e Nettuno in Ariete, Venere nel segno assicurerà tenerezza e serenità fino al 25 agosto. Il fascino sarà al massimo, perfetto per chi cerca l’anima gemella. Giove garantirà benessere e stabilità economica, mentre Marte in Bilancia consiglia prudenza nelle attività fisiche.

Leone

Mercurio in Leone vi proteggerà, rendendovi più socievoli e pronti a cogliere nuove opportunità, soprattutto nei viaggi e nel lavoro. Venere in Leone, dal 25 agosto, darà slancio all’amore con un approccio audace e passionale. È consigliato un periodo di relax in natura o in una beauty-farm per rigenerare corpo e mente.

Vergine

Venere e Giove in Cancro renderanno agosto un mese di serenità e miglioramenti economici. Marte nel segno fino al 6 agosto garantirà energia, ma attenzione a non esagerare con attività troppo intense. Dal 2 settembre Mercurio in Vergine favorirà viaggi e incontri sociali, mentre il Sole nel segno a fine agosto migliorerà la forma fisica.

Bilancia

Agosto sarà segnato da qualche tensione amorosa a causa di Venere “birichina”, ma settembre si preannuncia dolce e romantico. Marte nel segno fino a fine settembre aumenterà vitalità e voglia di vittoria, con sport come nuoto e fitness particolarmente indicati. Mercurio in Leone stimolerà la vita sociale e i viaggi.

Scorpione

L’estate si aprirà con alti e bassi, ma Venere e Giove in Cancro offriranno supporto emotivo e miglioramenti economici. Agosto sarà un mese intenso in amore, ricco di dolcezza e passione. Mercurio in Leone potrebbe portare cambiamenti nei programmi, mentre a settembre è necessario gestire con cautela le emozioni per evitare tensioni.

Sagittario

Saturno e Nettuno in Ariete, insieme a Plutone in Acquario, promettono un’estate di grandi opportunità e trasformazioni. Marte in Bilancia faciliterà il successo in attività sportive e avventure, mentre Mercurio in Leone stimolerà la mente e i viaggi. Venere, infine, dal 25 agosto al 19 settembre, favorirà la seduzione.

Capricorno

L’estate sarà un periodo di riflessione e scelte importanti, con Saturno e Nettuno in Ariete a guidare i cambiamenti. Venere in Cancro e Marte in Bilancia potrebbero causare irritabilità e discussioni, ma la situazione si potrà risolvere con equilibrio. Giove in Cancro suggerisce prudenza nelle spese, soprattutto per le vacanze.

Acquario

Un’estate decisiva vi attende, con Plutone nel segno e Saturno e Nettuno in Ariete che indicano svolte importanti. Marte in Bilancia favorirà lo sport e il benessere psicofisico, mentre Mercurio in Leone potrebbe causare cambiamenti improvvisi nei piani. Settembre richiede attenzione ai rapporti amorosi per evitare piccoli conflitti.

Pesci

Venere e Giove in Cancro doneranno un agosto di dolcezza e serenità, con soddisfazioni in amore e incontri promettenti per i single. Giove sosterrà la stabilità economica, permettendo qualche spesa extra per le vacanze. Urano in Gemelli avvertirà i nati all’inizio del segno di eliminare ciò che non serve più nella vita.