Riguardano una vasta gamma di contribuenti, tra cui soggetti IVA, IRES e quelli impegnati nella dichiarazione dei redditi. Sebbene non manchi una mini-tregua, che permette almeno di godersi il Ferragosto con tranquillità, le scadenze non sono mai lontane.

Questi obblighi si estendono a numerosi settori e categorie, dal commercio al lavoro autonomo, passando per le società di capitali e gli enti. L’elenco completo di tutte le scadenze è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Scadenzario Fiscale”.

Tutte le scadenze fiscali di agosto

Il primo appuntamento fiscale di agosto è fissato per il 20, dando così ai contribuenti un po’ di respiro prima dell’assalto alle scadenze. Tuttavia, molti degli importi da versare possono essere rateizzati, ma è fondamentale che il primo pagamento, con la maggiorazione dello 0,40%, avvenga entro la data stabilita. È sempre consigliabile rivolgersi a un consulente per calcolare correttamente gli interessi e i codici tributo.

Agosto 2025 prevede ben 138 adempimenti, tra cui versamenti di imposte, dichiarazioni e comunicazioni. Le categorie principali interessate includono:

Irpef : 8 scadenze

Addizionali : 16 scadenze

Cedolare secca : 4 scadenze

Ritenute : 29 scadenze

IVA : 22 scadenze

IRES : 8 scadenze

IRAP : 6 scadenze

Imposte sostitutive : 18 scadenze

Altri adempimenti: 27 scadenze

Il 20 agosto è una data chiave per numerosi contribuenti. In particolare per i soggetti Isa e forfettari: i professionisti con partita IVA che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e i contribuenti in regime forfettario dovranno versare il saldo IVA 2024 e il primo acconto 2025, oltre ad altri tributi come IRPEF e imposte sostitutive.

Tra gli importi da saldare ci sono anche le imposte sui redditi soggetti a tassazione separata e le ritenute da locazioni brevi. Società di persone e capitali: anche le società sono coinvolte con il saldo IRES 2024, il primo acconto 2025 e il pagamento dell’IRAP. Per le società di comodo, l’appuntamento prevede anche una maggiorazione del 10,5% sull’IRES. Inoltre, le operazioni straordinarie come i riallineamenti fiscali/civili richiedono il versamento di una tassa sostitutiva del 18% + 3%.

Adempimenti ordinari: le liquidazioni periodiche IVA (mensile e trimestrale) e i versamenti per le ritenute su redditi da lavoro dipendente e autonomo sono anch’essi in scadenza il 20 agosto. Inoltre, il 20 agosto segna anche il termine per i contributi INPS, compreso quello per la gestione separata.

Il 25 agosto: scade il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi al mese di luglio, per i soggetti con liquidazione mensile. Il 31 agosto: ultima scadenza del mese, con l’invio telematico della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati da soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni. Questa riguarda le spedizioni di beni con valore intrinseco non superiore a 150 euro.