Le strade professionali di Belen Rodriguez e Stefano De Martino potrebbero incrociarsi nuovamente in Rai. Una possibilità che, però, non starebbe scatenando l’entusiasmo del conduttore di Affari tuoi che, stando ad un’indiscrezione riportata da Giuseppe Candela, non starebbe attraversando un periodo serenissimo dal punto di vista professionale e privato.

Il ritorno in tv di Stefano De Martino con Affari tuoi, infatti, non è stato roseo come il debutto dello scorso anno a causa della concorrenza de La ruota della fortuna di Gerry Scotti. I due show che occupano la stessa fascia oraria su Raiuno e canale 5, infatti, continuano a sfidarsi nella guerra degli ascolti e, finora, a vincere, è quotidianamente La ruota della fortuna.

Una situazione che starebbe mettendo sotto pressione De Martino che, anche privatamente, non sarebbe totalmente sereno a causa della delicata situazione legata al suo video intimo con la compagna Caroline Tronelli finito online: “Vive mesi molto difficili, passando dal video intimo con Caroline Tronelli finito in rete all’orologio rubato in strada a Milano, per arrivare alle sconfitte dolorose e quotidiane contro La Ruota della Fortuna…”, scrive Giuseppe Candela che, poi, svela come la presenza di Belen in Rai non starebbe aiutando De Martino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: il rapporto dopo il divorzio

Tra le tante cose, secondo Giuseppe Candela, Stefano De Martino deve far fronte anche alla presenza sempre più assidua di Belen Rodriguez in Rai. Non solo l’ospitata a Ballando con le stelle che Milly Carlucci ha annunciato proprio ad Affari tuoi ma anche la conduzione, per Belen, del programma che conduce quotidianamente su RadioRai 2. Inoltre, la Rodriguez potrebbe anche essere il volto femminile di Sanremo Giovani.

Di fronte, dunque, alla possibilità di incrociare tra i corridoi della Rai l’ex moglie, stando a quello che fa sapere Candela su Dagospia, De Martino non avrebbe fatto i salti di gioia soprattutto perché, a quanto pare, i rapporti tra i due non sarebbero idilliaci.

“I rapporti con la ex non sarebbero così sereni e ritrovarsela nella ‘sua’ Rai non lo renderebbe felice…”, scrive il giornalista. A confermare i rapporti non totalmente sereni tra i due ci sarebbe una battuta che Belen avrebbe fatto a Sinceramente Persia – One Milf Show su Nove, il programma condotto da Valentina Persia.

“Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile: andare d’accordo con una suocera”, ha detto la Persia a cui Belen ha risposto così – “Sono andata d’accordo con tutte le suocere. Di marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…“.